尽管星展集团（DBS）第三季盈利不及市场预期，中国银河证券国际（CGS International）和投资银行杰富瑞（Jefferies）仍看好集团的核心业务及明年盈利增长前景，但双双下调目标价。

中国银河证券国际将星展目标价从79.50元小幅下调至78.90元，维持增持（Add）评级。杰富瑞则把目标价从91元下调至88元，维持买入（Buy）评级。

中国银河证券国际证券研究主管郑伟权等分析师在星期四（11月5日）发布的研究报告中指出，星展净利息收益率（Net Interest Margin）已出现触底回升的迹象，有望推动2027财年的净利息收入增长。

随着市场预期美国联邦储备局在2027年底前加息两次，中国银河证券国际预测，星展2027财年的净利息收益率将扩大五个基点，净利息收入有望取得中单位数百分比增长。

财富管理业务也是分析师看好的增长动力。星展第三季财富管理资产规模环比增加280亿元至5440亿元，其中净新增资金达150亿元。

另一方面，杰富瑞分析师谢碧华和洪伟涵认为，虽然交易收入表现疲弱，但星展第三季业绩实际上比表面数字显示的更具韧性，这包括净利息收入稳健、财富管理资金流入创新高，以及资产素质良好等积极因素。

他们认为，星展近期股价回调提供了买入机会。集团积极的资本管理措施、稳健盈利和股东回报，足以支持其较高的估值水平。

华侨银行研究部主管李彩莲则认为，星展集团（DBS）第三季业绩虽然略低于市场预期，但核心业务依然稳健。她将星展的投资评级从持有上调至买入，但维持78元的公允价值估计不变。

截至星期五下午2时40分，星展集团报69.42元，跌幅2.5%。