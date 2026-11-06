美国民主党在中期选举大胜，引发全球科技股抛售潮。纳斯达克指数暴跌6.4%，成份股市值蒸发2.3万亿美元（约2.95万亿新元），多名科技富豪身家一夜之前蒸发数百亿美元。

根据彭博亿万富豪指数，全球前500富豪在星期四（11月5日）合计损失1850亿美元（约2370亿新元），是自2012年编制排行榜以来，第14大的单日财富跌幅。

不过，并非所有富豪都遭受损失。福布斯（Forbes）实时富豪榜显示，部分广告、零售与消费品行业的富豪，财富反而逆势增长。

这轮全球股市暴跌中，谁的财富蒸发最多？哪些富豪反而大赚一笔？接下来他们的财富又会如何变化？

1）谁一夜之间损失最惨重？

据福布斯富豪榜，跌幅最大前五名全都是科技业领袖。

全球首富马斯克（Elon Musk）是最大输家。这位特斯拉及SpaceX创办人，身家单日缩水797亿美元，不过他仍以7850亿美元，稳居全球富豪榜首。

马斯克也在政治投资上，损失惨重。他豪掷了近5亿美元支持多位共和党候选人，包括力挺红党在得克萨斯州（也是他创立的两家公司总部所在地）保住州长之位，最终宣告失败。

跌幅紧随马斯克的是戴尔科技（Dell）创办人迈克尔·戴尔（Michael Dell），单日损失220亿美元。

英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋，跌落全球富豪榜前十之列，从第九名跌至到第13名。他的财富单日缩水151亿美元（约193亿新元），降至1509亿美元。

此外，甲骨文创办人埃里森（Larry Ellison）和Meta首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）的身家，也分别少了108亿美元和84亿美元。

2）亚洲富豪也损失惨重

这股抛售潮在星期五，进一步蔓延至亚洲。

根据彭博数据，跻身全球500大富豪的22名亚洲亿万富豪的合计身家，在星期五（11月6日）上午一度损失超过210亿美元，随后缩窄至180亿美元。他们分别来自日本、中国大陆、台湾及韩国。

其中，日本软银集团创办人孙正义损失最惨重，身家缩水39亿美元，降至约290亿美元。

亚洲半导体领域的富豪受冲击最严重。日本基恩士（Keyence）创办人泷崎武光，以及今年刚登上新加坡首富榜的台湾日月光半导体（Advanced Semiconductor Engineering）新加坡籍董事长张虔生，财富都缩水了至少10亿美元。

韩国三星电子会长李在镕及其母亲、妹妹的财富也合计减少约25亿美元。

3）谁在逆势赚大钱？

美国广告科技公司AppLovin凭借亮眼财报逆势大涨，带动联合创办人兼首席执行官福鲁吉（Adam Foroughi）的财富，单日增加30亿美元，涨幅近30%，是财富变化榜单上的最大赢家。

AppLovin第三季业绩显示，营收和净利分别同比大涨55%和72%，推动股价飙升约30%。

与此同时，科技板避险潮下，亚洲市场在星期四出现明显资金轮动。投资者减持与AI数据中心建设密切相关的半导体股，部分资金转向估值相对较低的中国互联网及消费科技股。

香港科技股星期四强劲反弹，小米股价大涨8.8%，腾讯上涨7.2%，带动创办人雷军和马化腾的财富分别增加18亿美元。二者的股价在星期五闭市时小幅回吐了前一天的涨势。

欧洲消费及零售企业的股价在星期四也逆势上涨，带动法国欧莱雅创办人家族继承人贝当古·梅耶尔（Françoise Bettencourt Meyers）的财富增加23亿美元。

西班牙服装品牌Zara母公司Inditex创办人奥特加（Amancio Ortega）的财富也增加21亿美元。

4）科技富豪财富会继续缩水吗？

这轮广泛财富缩水的导火索，是美国民主党控制参众两院后，市场担忧数据中心扩建将面临更多监管限制，影响人工智能（AI）基础设施投资前景。

星期四，英伟达股价暴跌9.3%，创2025年1月以来最大单日跌幅；特斯拉和SpaceX股价都分别重挫约10%；甲骨文也下滑6.9%。

此前，科技富豪的财富因AI热潮而急速膨胀，一度占全球500大富豪财富总额的36%，原本有望迎来历来财富增长最强劲的一年。

市场普遍分析，星期四的抛售潮是市场对AI支出与通胀风险的集中反应，不意味着基本面发生根本改变。

盛宝投资者策略师威尔森（Neil Wilson）认为，市场可能过度担忧民主党放缓数据中心建设的影响。AI仍是美国经济的重要增长引擎，即便建设步伐放缓，也不意味着投资周期终结。

他指出，这些企业盈利增长强劲，加上科技股估值回落、投资者持仓偏低等因素，年底仍有望反弹，但纳斯达克指数须回升约12%、标普500指数涨约5%，才能重返10月底的高点。

截至新加坡时间星期五傍晚，美国科技股出现反弹迹象，英伟达、SpaceX和特斯拉等股，盘前都回涨了约5%。亚洲科技股在星期五则延续跌势。

接下来，市场目光将聚焦在大型科技企业的业绩和资本开支计划。英伟达预计11月17日盘后公布第三季业绩，或成检验AI投资需求是否依旧强劲的试金石。