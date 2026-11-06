美国民主党在中期选举大获全胜后，投资者对人工智能（AI）相关监管不确定性的担忧升温，导致华尔街科技股遭遇近两年来最惨烈的单日暴跌，拖累亚洲股市在星期五（11月6日）因科技板块承压而全面下挫。

韩国综合股指（KOSPI）一度暴跌8.8%触发熔断机制，最终收跌6.02%；韩国科技巨头三星电子收跌6.35%，SK海力士（SK Hynix）跌逾13%。

半导体科技股权重较大的日经225指数及台湾股市，也一路跌至技术性熊市区间；半导体巨头台积电（TSMC）跌超10%。上海、深圳和香港等地股市，也在广泛的抛售情绪下走低。

新加坡股市则受到银行股和亚洲抛售情绪双重挤压，海峡时报指数星期五最终闭市跌逾2%。

盛宝银行（Saxo）首席投资策略师查娜娜（Charu Chanana）分析说，市场遭遇剧烈抛售，源于美国民主党重掌参众两院后，投资者担忧AI基础设施建设将面临不明确甚至更严格的监管前景，或导致部分数据中心建设延期。

至于亚洲科技股为何同样身受重创，查娜娜指出，在全球AI硬件周期中，韩国与台湾半导体产业占据了极大的风险敞口；日本也通过半导体设备和工业供应领域，占有相当分量。

查娜娜还说，市场对AI资本支出可持续性的质疑早已不断升温，再加上市场资金高度集中于AI领域，一旦关于AI资本支出将持续增长的假设受到质疑，“抛售就会自我强化”。

思博瑞投资管理（Allspring Global Investments）投资组合经理陈颂超告诉《联合早报》，鉴于当前市场抛售的速度，预计短期技术因素会在下星期起到一些缓解作用。

陈颂超补充说：“Anthropic预计（下星期）开展首次公开售股（IPO）路演，届时投资者的反馈，是检验市场对整体AI交易情绪以及抛售潮是否会持续的重要指标。”

分析师：抛售潮是对政策风险重新评估 非AI周期重估

道富投资管理首席固定收益策略师骆正彦认为，这一轮抛售更像是对AI政策风险的重新评估，而不是对AI周期的重估，“随着市场关注点重新回到基本面，短期波动性应该会缓解”。

野村（Nomura）亚太科技分析师郑昌沅则指出，美国中期选举于AI数据中心的主要风险在于项目选址变更，或是建设进度推迟，而不是彻底取消项目。他估计，目前面临延期风险的数据中心算力，大约占2028年全球拟新增算力的7%。

郑昌沅补充说，鉴于当前数据中心的基础需求仍强劲，大型科技公司很可能会采取多种方式，将潜在负面影响降至最低。同时，“考虑到数据中心是中美AI竞赛中的核心资源，任何停滞都不太可能持续过久”。

另一方面，在资金大举撤出科技板块后，避险需求再度流向美债以及美元、日元和瑞士法郎等避险货币。衡量美元兑六种主要货币表现的美元指数星期五略有上涨，两年期美国国债收益率也一度跌约10个基点。

荷兰国际集团（ING）全球市场主管克里斯·特纳（Chris Turner）说：“美国国债如今正在发挥它作为避险资产的作用。”

至于其他股票板块，华侨银行财富顾问执行董事拉赫曼（Afdhal Rahman）指出，在过去一周信息技术和通信服务板块遭受抛售时，资金也同时转向一些更具防御性的板块，如必需消费品和公用事业等。

此外，中期选举后曾涨逾3%的黄金，在科技抛售潮后转跌。分析认为，这是因为科技股暴跌迫使一些投资者抛售贵金属，以弥补部分损失。

不过，瑞士宝盛（Julius Baer）新世纪思维研究部主管门克（Carsten Menke）说，民主党胜出预计不会给贵金属市场基本面带来持久影响，但对美国债务水平及相关利率负担的担忧，料将长期支撑黄金和白银价格。