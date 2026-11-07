淡马锡截至今年第三季在美股投资达367亿美元（约470亿新元），比第二季末略减1.5%。前十大持仓涵盖金融、科技、工业和医疗保健板块。

淡马锡上星期三（10月28日）向美国证券交易委员会（SEC）提交持股披露报告。淡马锡第三季减持83只股票，但同时买入20只新股，包括英特尔（Intel）、在美国第二上市的韩国晶片制造商SK海力士（SK Hynix）、在纳斯达克挂牌的法国量子计算公司Pasqal和网络安全公司Netskope。

五大减持的股票，则分别是太空探索技术公司SpaceX、能源公司GE Vernova、美国半导体巨头博通（Broadcom）、肿瘤药公司BeOne Medicines和半导体设备制造商阿斯麦（ASML）。

淡马锡投资的美股包括美国交易所挂牌的美国公司、中国公司和其他海外公司，业务曝险不仅限美国。

截至9月底，淡马锡共持190只美国挂牌股票，前十大持仓占美股投资组合的53.1%。

最大单一持股贝莱德（BlackRock）占整个投资组合的15%，其次是谷歌母公司Alphabet、威士（Visa）、英伟达（Nvidia）和万事达（Mastercard）。

虽然淡马锡减少SpaceX和博通持股，但这两只股还是位列淡马锡前十大持仓。

整体来看，淡马锡的美股投资仍集中在金融和科技板块。今年7月发布年报时，淡马锡表明会积极布局人工智能（AI）领域，并计划在2031年把AI相关投资占整体投资组合的比重，从6%增加到最高15%。

零售与消费板块方面，亚马逊、阿里巴巴与拼多多是主要的电商持仓。旅游与数码消费领域包括携程、Booking Holdings、爱彼迎（Airbnb）和冬海集团（Sea）等。

淡马锡也继续投资沃尔玛（Walmart）、Ermenegildo Zegna和家得宝（Home Depot）等传统零售商与品牌。

医疗保健板块方面，投资组合涵盖生物制药企业阿斯利康（AstraZeneca）、联合健康集团（UnitedHealth Group）、制药公司Eli Lilly、BioNTech等。

截至今年3月底，淡马锡总投资组合为5180亿新元，其中美洲投资占26%，是第二大投资地。