数码银行服务日益普及，新加坡三大银行实体分行的客流量持续减少，分行的职能也随之悄然转变。过去以处理日常银行业务为主的实体银行，如今逐渐转型为提供财富管理、理财规划，以及专业咨询服务的平台，以满足消费者对个性化财务建议日益增长的需求。

华侨银行个人银行与宏富理财业务部新加坡董事总经理黄木凯接受《联合早报》专访时指出，前往旗下实体分行寻求财富管理咨询服务的客户逐年增加，预约率同比增长约10%至15%。

他说，客户购买不同类型的金融产品时，对交易渠道有不同偏好，像贵金属和旅游保险等产品，多数通过数码平台购买。如果涉及财务规划、现金流管理等较复杂的需求，消费者更倾向面对面寻求理财顾问的专业意见。

进行大额投资倾向面对面服务

以单位信托（unit trust）为例，今年上半年，每四笔交易中就有一笔通过实体分行完成。平均每10笔银行保险（Bancassurance）交易中，有九笔是在分行办理。

黄木凯透露，通过实体分行进行的单位信托交易，平均投资金额是线上交易的5.5倍，显示客户在进行大笔投资时，仍倾向线下交易。

华侨银行是新加坡唯一一家在星期天提供服务的银行，目前有10家分行每周七天营业。

黄木凯说，周末到访分行的客户群体相对年轻，四分之一的客户年龄在40岁及以下，涵盖20多岁至30岁的年轻人，其中不少是出于财富咨询需求而预约到访。

星展银行和大华银行也观察到类似趋势。

星展：去年分行财务规划咨询服务量比2024年增逾40%

去年，星展银行及储蓄银行各分行的理财规划及咨询服务量同比增加超过40%，其中31岁至60岁客户的理财规划预约增幅最显著。与此同时，60岁及以上年长人士到访分行的人数则保持稳定。

星展银行新加坡消费银行部主管王永顺说，年长客户重视面对面的协助与安心感，年轻客户及家庭则希望通过专业咨询为长期财务目标做好规划。这反映出不同年龄层的客户根据自身需求使用分行服务。

目前，星展银行在新加坡有11家分行，除了设有自助服务设施，满足客户日常银行业务需求，也设有专属空间，让客户与财富规划经理深入交流，探讨个人财务目标及财富管理规划。

星展提供给《联合早报》的数据显示，去年客户直接到分行咨询理财规划及相关服务的人次，比2024年增加35%。

为让普通客户更容易获得个性化理财规划服务，星展已将个人财富规划经理的服务覆盖范围扩大至380万名零售银行客户，相当于零售客户总数的约八成。

王永顺透露，今年第一季，主动联系财富规划经理的客户人数，比去年同期有显著增长。

大华银行集团渠道及数码策略部董事总经理陈玮亮指出，许多分行正逐步转型为财富管理和中小企业服务中心。与此同时，越来越多客户到访分行开设退休辅助计划（SRS）户头、咨询如何运用闲置资金进行投资等。

他说，许多客户仍倾向与理财顾问面对面交流，以便提出问题、厘清疑虑，并探讨不同的理财选择。分行是进行这类交流的理想场所，因为它能提供高度私密的环境，让客户安心讨论个人财务事宜。

随着新加坡作为国际财富管理中心的地位不断巩固，大华银行预计，未来几年，客户前往实体分行寻求财富管理咨询、个人财务规划及企业银行服务的需求将持续上升。

陈玮亮说，大华银行计划在不久后，逐步提升所有分行的服务能力，以便为客户提供上述相关服务。

另一方面，随着金融业加快数码化转型，各家银行实体分行的客流量明显减少。

其中，星展分行客流量从2018年的约560万人次，下降至目前约230万人次，八年来减少约59%。

大华银行过去三年的分行客流量减少约15%，柜台交易量也下滑约20%。华侨旗下分行在过去五年的客流量则减少约30%。

以分行数量来看，星展目前在新加坡约有70家零售分行。华侨有28家分行，面向年轻人的FRANK分行则有三家。

大华银行目前在新加坡共运营42家分行、尊享理财中心，以及私人银行贵宾室。