新柔地铁（RTS）预计明年2月通车，将进一步加强新加坡与新山之间的交通连接，为跨境生活带来更多可能。对一些新加坡人而言，新山不再只是购物、用餐与短暂休闲的目的地，也逐渐成为退休居住或周末旅居的选择。随着跨境交通基础设施持续完善，地铁沿线的房地产项目也随之受到市场的火热关注。

跨境交通带动置业需求 关卡周边楼盘受青睐

新柔地铁尚未正式通车，交通连接对新山房地产市场的影响已逐渐显现。

据今年2月的报道，新柔地铁及柔佛—新加坡经济特区等发展项目，带动新山的房地产需求。柔佛州行政议员嘉福尼当时指出，武吉查卡（Bukit Chagar）站周边、靠近新柔地铁的房地产项目最受欢迎。

随着跨境交通基础设施逐步完善，交通枢纽附近的住宅项目吸引了马来西亚国内外投资者的目光，因为交通连接正是置业的重要考量之一。

新柔长堤是全球最繁忙的陆路边境通道之一，交通拥堵长期影响两地居民的通勤和出行安排。随着新柔地铁将于明年2月通车，乘客将可从新加坡兀兰北站乘搭地铁，约五分钟便可抵达新山的武吉查卡站，并通过“一地两检”办理两地通关手续，进一步提升跨境出行的便利性。

对于考虑在新山置业的新加坡买家，除了交通是否便捷，周边生活配套是否完善，住宅何时交付，也都是重要考量。

富力公主湾汇聚成熟生活配套，社区内设有富力广场、歌剧院及滨海美食酒吧街，满足购物、餐饮、休闲与娱乐所需。（富力公主湾提供）

位于新山市中心、邻近新山关卡的富力公主湾（R&F Princess Cove），是集跨境交通便利与成熟综合社区配套于一体的住宅项目之一；社区内设有富力广场、歌剧院、游艇码头和滨海新天地。

项目第一、二期有超过7000个单位，自2017年10月以来陆续交付，两期入住率分别高达99%和84%。 第三期卡萨国际（New Casa Suites）共规划五个楼栋，继C1栋于今年6月封顶之后，C2及C5两栋已分别于10月22日和28日举行封顶仪式，预计从2028年起可陆续交房。

富力公主湾全新第三期卡萨国际是新山工程进度领先的新盘之一。继C1栋于今年6月顺利封顶后，C2及C5栋也于10月迎来双封顶，再刷新工程里程碑。（富力公主湾提供）

步行可达新山关卡 六成买家为新加坡人

根据发展商提供的资料，富力公主湾约六成买家来自新加坡，社区住户总共来自30多个国家，形成多元的国际化居住环境。对新加坡买家而言，交通便利不仅关系到往返两地所需的时间，也影响日常生活能否安排得更加从容。

已在富力公主湾居住两年的新加坡退休人士王丽娇（60多岁），平日主要乘搭火车或巴士往返新柔两地。她说：“之前，我从新山关卡沿着有盖连桥步行回家，非常方便。我平均每周往返一次；项目也提供免费接驳巴士服务，可轻松往返富力广场与新山关卡。”

项目设有650米有盖连桥，可步行直达新山关卡；同时提供往返富力广场与新山中央车站（JB Sentral）的免费接驳巴士服务，让住户日常跨境出行更方便。（富力公主湾提供）

来自新加坡的另一名退休人士王绍平同样重视交通便利。他在富力公主湾一期里租住不到三个月，便决定购房将这里作为退休居所。无需驾车，就能通过有盖走道往返新山关卡，是吸引他在这里置业的重要原因。

他说：“我可以从新山关卡一路走回家，不怕日晒雨淋。”

从住宅到休闲空间 打造成熟综合社区

除了往返便利，日常所需是否近在咫尺，也是居住体验的重要一环。经过约十逾年的发展，富力公主湾前两期已逐步形成涵盖住宅、零售、餐饮、休闲与文化设施的综合社区，为住户提供完整的生活配套。

住户可通过连桥直达富力广场，满足购物与餐饮需要。广场内汇聚超过70家餐饮商户，从咖啡馆到西餐、中餐，以及日式、韩式、泰式和越南料理，满足多元的口味需求。

富力滨海新天地汇聚多国美食与滨海酒吧街；饱餐后，还可沿着滨海木栈道悠闲散步。（富力公主湾提供）

50多岁的新加坡企业家韩宋文，看重的正是富力公主湾较宽敞的居住空间、从容的生活节奏及周边配套。

他说：“这里的生活成本相对较低，周边商场、餐厅和超市林立，日常所需触手可及。我和家人对这里很满意，尤其喜欢安静、安全的环境、河岸步道以及宜人的休闲氛围。”

除了餐饮与购物，富力广场也汇集电影院、按摩店及密室逃脱等娱乐休闲设施，为住户提供多样化的消闲选择。步行即可抵达的富力新天地酒吧与美食街，则为夜间聚会增添更多选择。

滨水步道与木栈道为晨跑、傍晚散步和周末休闲提供开阔空间。区内的新山歌剧院、亲水平台道及游艇俱乐部，也丰富了社区的文化与滨水体验。

富力公主湾在富力广场设有星耀国际幼儿园，为社区家庭提供便利的幼儿教育选择。未来第四期亦规划引入国际学校，进一步完善社区教育资源，满足家庭在居住、成长与教育方面的长远需求。

富力公主湾项目连续三年获奖

富力公主湾项目荣获多项国际房地产奖项，并于2024年至2026年连续三年获PropertyGuru Asia Property Awards的卓越荣誉大奖：

2024年：“全马最佳豪华高层住宅”奖

2025年：“亚洲和全马最佳投资公寓”“新加坡市场最受关注的大马公寓”，以及“全马最受关注的买卖及租赁高层住宅”奖

2026年：“全马最佳综合发展项目”奖

在现有社区的基础上，第三期卡萨国际进一步拓展居住与休闲空间。其中一大亮点是城市空中体育公园，将运动、休闲与绿化景观融入共享空间。

空中体育休闲公园汇集泳池、篮球场、网球场、室内羽球场、健身房等热门健身空间。（富力公主湾提供）

项目主要设施还包括：50米奥林匹克标准泳池、篮球场、网球场、室内羽毛球馆、空中慢跑道、健身房、瑜伽室及乒乓球室。而儿童游乐区、托儿设施与多功能活动空间，则兼顾不同年龄层的运动与生活需要。

根据发展商的资料显示，第三期卡萨国际提供一至四卧室户型，单位价格约从每平方英尺899令吉（约280新元）起，以满足不同的居住及置业需求。

富力公主湾第三期卡萨国际提供多元户型选择，具备一至四卧室户型，满足不同人生阶段需求。（富力公主湾提供）

此外，对于偏好现房、希望较早入住的买家，第二期另有少量现房出售，售价约65万令吉（约20万2808新元）起，其中包括限量的海景单位。

从退休居住到周末旅居，从现房到新建住宅，富力公主湾结合交通连接、社区配套与多元住宅选择，为有意在新山置业的人士提供不同的生活方案。

立即预约参观

欢迎预约参观新山示范单位与销售展厅，亲身体验这一综合社区的独特魅力。

欲知更多详情，请浏览富力公主湾官网或WhatsApp +60 1118989813了解更多。

免责声明：这是一项海外投资。海外投资涉及额外的财务、监管和法律风险，投资者应在投资前对该项目进行详细的调查与分析。

预计完工日期：2029年11月

Approved building plan: MBJB/U/2024/14/BGN/180/KOM(16)

【本文由富力公主湾呈献】