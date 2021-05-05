《理财万事通》第94集：投资REIT可赚百万元？（下）

上一期，投资顾问公司GCP Global执行主席兼资深讲师叶忠英（Gabriel Yap）深入浅出地和我们解释房地产投资信托（REIT），我们聊了什么是REIT？为什么要把REI融入在投资组合中。 冠病疫情冲击本地房地产投资信托（REIT）的扩展计划，但随着疫情受控，REIT开始加快收购的步伐。在冠病危机期间，REIT的表现按REIT表现如何？投资者从中学到什么？ 这一期的《理财万事通》，我们再次邀请他和华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任胡渊文继续聊REIT，一起看看REIT还有什么潜力。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

怎么更好地选择REIT？

新加坡最值得关注的房地产投资信托。

冠病危机期间，REIT的表现如何？

投资者在冠病期间可学到什么？

投资海外的REIT要注意些什么？

REIT在后疫情时代的潜力

如果股价下跌就是进场的好机会吗？

Gabriel的REIT投资秘籍

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