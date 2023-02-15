《理财万事通》第184集：国库券VS储蓄债券，如何抉择？

新加坡政府国库券的截止收益率（cut-off yield）不断攀升，2022年12月8日拍卖的一批六个月国库券，取得1988年以来最高截止收益率（4.4％）。另一方面，新加坡储蓄债券（Singapore Savings Bond）的利率也持续走高，2022年12月发行的储蓄债券10年平均利率升至3.47％，最新一批将在3月发行的储蓄债券10年平均利率虽然已跌至2.9％，但高于一年前水平。国库券和储蓄债券都是较低风险的投资工具，作为理财新手，应该如何抉择？怎样避免陷入投资误区，如何建立多元化投资组合？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团《联合早报》财经新闻记者王思颖，为大家讲解这两个产品的特点和区别。

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01:12 国库券储蓄债券有何不同？

02:37 这些投资误区你该知道

04:45 两种产品怎么选？

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