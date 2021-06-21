联储局将提前上调利率 分析师：金价受压短期内料难回弹

（纽约／伦敦／班加罗尔综合电）美国联邦储备局表态将提前在2023年上调利率，促使黄金价格上周大跌6％，创15个月最大单周跌幅。分析师预期金价近期内难以恢复涨势，而且料将继续面临卖压，进一步下探每安士1680美元价位。

金价上周四（17日）从1860美元以上价位迅速跌破1800美元，周五盘中虽短暂回弹，但过后守不住再度下跌。

纽约黄金8月份期货合同每安士周五闭市报1769美元，创4月底以来新低，全周下挫5.88％；伦敦黄金现货价周五闭市报1764.16美元，全周跌6.04％，同样创4月底以来新低。

金价重挫，祸首是联储局利率收紧信号，致使美元币值和国债收益率曲线冲高。联储局上周三（16日）在政策会议后将调升利率时间表提前至2023年内，并表示接下来每次政策会议都会探讨是否缩减量化宽松规模。

过后，圣路易联邦储备银行总裁布拉德（James Bullard）周五在电视访问中说：“我把开始上调的日期放在2022年底。”

德国商业银行（Commerzbank）分析师弗里茨（Carsten Fritsch）向彭博社指出，金价在短短两天内跌破几个关键技术支持水平，接下来要快速回弹，恐怕很难。

投资银行麦格理集团（Macquarie Group）也在分析报告中说：“联储局不愿意或无法让市场冷静下来，通胀预期正面对失去锚定（unanchored）的威胁。黄金价格要回到上升牛市将很艰难。”

该行预期金价在今年底将跌至1600美元。

辉立期货分析师桑杜（Avtar Sandu）在分析报告中指出，投资者目前正密切关注1760美元左右的支持点。“虽然金价已跌到200天移动平均线以下，每日图表中大部分技术指标也都负面，显示技术展望正在恶化，但我认为要确定趋势已明显改变仍言之过早，除非跌破1680美元的双底（double bottom）。”

若每安士1680美元守不住，桑杜认为这将导致持仓者大量卖出，促使市场进一步下探1550美元。

另一方面，仍有分析师看好黄金能获得买盘支持。

金属信息服务商金拓（Kitco）分析师威克夫（Jim Wyckoff）向路透社说：“黄金近期内将面对更大卖压，但到了一定程度，将有趁低吸纳的买家进场。从历史数据看，通胀上扬一般上有利贵金属。”

德国商业银行虽不看好黄金短期内迅速回弹，但仍维持今年底2000美元的展望。