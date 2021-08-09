分析师：就业数据有利美元 黄金或跌破1730美元

（纽约／新加坡综合电）美国就业数据超出预期，黄金承压，金价跌破每安士1800美元关键价位。

上周五12月交割的黄金期货大跌2.5％至1763.5美元，全周下滑2.7％。

美国劳工部周五公布的数据显示，7月份美国非农就业人数增加94万3000人，创2020年8月以来最高，远超过市场预测的87万人。6月非农就业人数增幅也上修至93万8000人。

另外7月份美国失业率从6月份的5.9％降至5.4％。

加拿大帝国商业银行（CIBC）资本市场高级经济学家贾奇（Katherine Judge）指出，优于预期的7月就业报告让美国联邦储备局开始谈论缩减资产购买的问题。

“美国多州的失业救济金填补将在9月初到期，良好的就业增长应该持续，与职位空缺增加的趋势相一致。这个数据应该足以让联储局在9月会议上宣布在2022年提前缩减量化宽松政策。”

RJO Futures高级商品经纪帕维洛尼斯（Daniel Pavilonis）说，就业数字让美元看涨，并且推高利率，不利于黄金。

黄金是无收益的投资产品，利率上扬削减了黄金的吸引力，而美元上涨使得黄金对其他货币投资者来说显得更昂贵。

帕维洛尼斯说，美元指数有机会达到95，可能意味金价会回到1673美元，黄金会在更长一段时间保持下行趋势。

Phoenix期货和期权总裁格雷迪（Kevin Grady）认为，黄金要守住的关键水平是1754美元，应该可看到金价从这个水平反弹。但黄金的交易情况并不理想，此前始终无法突破2000美元。

道明证券（TD Securities）大宗商品策略部主管米勒（Bart Melek）说，黄金暂时受挫，在这趋势下可能跌破1730美元。

然而他并没有完全看跌黄金，因为德尔塔变种病毒为贵金属带来上行风险，黄金技术目标价位是1730美元。

市场将密切关注8月底举行的杰克逊霍尔经济研讨会（Jackson Hole Economic Symposium）。分析师认为，联储局主席鲍威尔通过���个会议概述央行的缩减计划。

贵金属工业和交易服务公司MKS PAMP金属策略主管希尔斯（Nicky Shiels）说，鉴于6月和7月的两份强劲的就业报告，提到“已经取得了实质性的进展”，鲍威尔很可能以这个会议为基础，9月会正式宣布缩表细节，并于12月实行。