分析师预期金价短期继续承压

（班加罗尔／纽约综合电）美国利率预期上扬的脚步越来越逼近，美元汇率走强，促使黄金价格上周下挫，创去年8月底以来最差单周表现。分析师预期金价短期内继续面临下压。

美国联邦储备局上周三（26日）最新一轮货币政策会议重申将从3月份开始上调政策利率，伦敦黄金现货价格迅即从每安士1850美元左右的两个月高点下挫，上周五盘中一度跌至1780.61美元低点，最后闭市报1791.53美元，全周下挫2.39％，开年以来的升幅已完全回吐。

纽约2月份黄金期货价格同样重挫，周五闭市报1784.90美元，一周跌2.56％。

OANDA高级市场分析师莫亚（Edward Moya）向路透社说：“当前市场环境对黄金极度不利。投资者正在全面重新评估对联储局的升息预期。”

但他认为，虽然黄金卖压仍存在一些动力，但金价跌破1800美元，已接近底部。

利率上扬意味着持有不提供回报的黄金的机会成本上扬。

DailyFX高级策略师史丹利（James Stanley）指出，黄金的长期技术走势仍是熊字当头，1770美元这个自去年11月初以来就稳守的支持水平因而显得至关紧要，而当前的三个月低点则在1752美元。

他说：“这些支持水平会不会很快将被测试，取决于美元上升路径展现多大强势。”

美国政策利率上扬的预期推动美元上周升幅创七个月来最大。美元指数上周五报97.27点，创2020年7月以来最高水平。美元币值和美元报价的黄金价格历来呈现相反关联。

辉立Nova资深经理桑杜（Avtar Sandu）指出，尽管联储局立场已显著转鹰，金价目前仍未如过往遭遇类似情况时那般重挫，这是因为黄金作为避险资产仍从当前俄罗斯与乌克兰边境危机中获得支持。

盛宝金融全球大宗商品策略主管汉森（Ole Hansen）认为，接下来市场在利率上扬环境中持续调整预期，股市波动率升高之际，黄金作为通胀对冲工具的角色下来可能重新吸引买家关注。

上周14位华尔街分析师参与了金属信息服务商金拓（Kitco）的黄金调查，仅四人预期黄金本周上扬，七人预期金价本周下滑，其余三人预期黄金本周横摆。