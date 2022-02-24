美国未制裁俄罗斯能源出口 油价从七年历史高点回落

乌克兰危机加剧，引发美国和欧洲盟友对俄罗斯进行制裁，但因力度不如预期严厉，包括美国未向俄能源出口开刀，使得油价昨天从周二的七年历史高点回落。

分析师虽然认为，欧美不至于在能源出口方面制裁俄罗斯，造成两败俱伤，但不排除油价短期内突破100美元大关的可能性。

截至昨天傍晚7时30分，布伦特原油期货价格报96.31美元，盘中高点为97.29美元。油价周二一度涨至99.50美元的高点。

在俄罗斯总统普京下令军队进入乌克兰东部两个闹分离的地区之后，美国发出第一轮制裁，矛头对准俄罗斯在海外出售的主权债券和俄罗斯精英。

英国将冻结五家俄罗斯银行和三名俄罗斯亿万富翁的资产，而德国也将暂停北溪2号天然气管道项目，该管道的用途是把俄罗斯的天然气直接输送到德国。

新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄昨天接受《联合早报》访问时说，美国和盟友这回的制裁范围有限，但仍然是“精打细算”。

欧美也表示，若乌克兰的政治局势恶化，它们对俄罗斯的制裁可能扩大。

他指出，市场担心的是欧美可能制裁俄石油和能源出口。俄罗斯是主要的石油和天然气生产国，若欧美在这方面对它进行制裁，可能造成能源市场波动。

分析：若制裁能源出口对欧美没有好处

“这并不是我们预测的基本情境。如果制裁扩大至能源出口，可能反过来会伤害到全世界其他地方，使得通胀问题恶化，这对欧美没有好处。”

辉立Nova资深商品经理桑杜（Avtar Sandu）说，随着俄罗斯与西方大国之间的针锋相对在第一轮制裁后“稍作喘息”，人们担心普京可能会反击。这包括可能削减石油和天然气出口，但却归咎于其他原因，如需要进行设施维护、军事冲突造成破坏或受到西方的网络攻击。

沈茂雄认为，若欧美的制裁没有扩大至俄能源出口，那么油价将会逐渐下滑。

其他将促使油价下滑的因素，包括伊朗核武协定谈判可能取得正面结果，使得伊朗的石油进入市场、美国页岩油（shale oil）增加产量，以及石油输出国组织（OPEC）和盟友组成的OPEC+也维持每月每日增产40万桶的计划。

DailyFX策略师杨燕指出，从技术上来说，布伦特原油在“上升通道”内呈走高趋势。关键阻力点在97.80美元左右。

一旦突破阻力点，将会上探100美元的心理阻力点。平滑移动平均线（MACD）指标显示价格处于强劲上升趋势，但却可能容易受到技术回调的影响。