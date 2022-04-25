联储局立场更鹰派 金价或下探1900美元

（纽约综合电）美国联邦储备局立场更加鹰派，黄金价格接下来估计将继续承压，有可能下探至1900美元。

在过去一周的交易中，黄金价格大幅波动，最高曾去到每安士2000美元，接着却在美元和美国国债收益率上扬之际而走跌。

黄金期货价格在过去一周下跌2.06％，至每安士1934.40美元；现货价格一周跌2.36％，报1931.60美元。

联储局主席鲍威尔上周四表示，5月份的政策会议将加息50个基点。市场认为，这显示联储局可能会采取更积极的行动来抑制飙升的通货膨胀。

这番鹰派言论促使美国10年期国债收益率的涨幅扩大，也提振了美元指数。尽管黄金在通胀飙升时被认为是一种避险资产，但加息抑制了价格上涨，因为持有黄金的机会成本增高了。

盛宝银行（Saxo Bank）分析师汉森（Ole Hansen）认为，金价最近的表现不尽如人意，但黄金仍然吸引了资产经理的需求。“他们希望在通货膨胀上升、经济增长放缓、地缘政治不确定性增加，以及股票和债券波动加剧的情况下进行避险。”

从技术分析来看，DailyFx分析师威斯特华特（Thomas Westwater）指出，如果金价跌破50日简单移动平均线（SMA），将有可能跌破1900美元的心理关口。“目前的动能指标显示，疲软的态势将持续下去。”

Gainesville Coins贵金属专家米尔曼（Everett Millman）却持相反看法。他指出，每当金价触及阻力水平时，往往会被抛售，当它跌到支撑位时又会回弹。“所以我转而看涨黄金，我估计会有反弹。”

米尔曼认为，美元和债券收益率同时上扬，金价仍能够保持在1900美元以上，这是一个很好的迹象。

道明证券（TD Securities）全球大宗商品策略部主管米勒（Bart Melek）指出，最新的核心通胀数据略低于预期，“我们因此相信，联储局可能不会像市场预期的那样积极进取”。

联储局将于5月份加息50个基点，米勒说，这是一个既定事实。联储局也许在这之后还会再一次加息50个基点，接着就得观察通胀会否开始降温。