分析师：本周金价或触底 引发动能逆转

（纽约／伦敦／新加坡综合电）受到美元指数走强影响，金价连续第四周下跌，并经历两个月来最糟糕的单周表现。

不过展望本周黄金走势，不少分析师认为，金价可能会触底，或引发金价动能的逆转。

黄金价格自上周一以来处于跌势，主要因为美元走强。美国最新就业数据稳健，市场对升息的押注增加，更对金价形成下行压力。

美国劳工统计局上周五表示，6月份新增就业岗位37万2000个，远超过经济学家此前预测的约26万个。与此同时，6月份失业率为3.6％，与5月份持平，与预期相符。

在6月非农就业报告公布后，美国联邦储备局在7月加息75个基点的可能性有所增加。这也导致现货黄金短线走低10美元，刷新日低至每安士1732.77美元的水平。

总结一周黄金表现，现货黄金上周五收报每安士1742.48美元，一周累计下跌69.72美元或3.85％，最高上探每安士1813.6美元，最低下探每安士1732.77美元。

纽约8月份黄金期货上周累跌3.29％，周五报每安士1742.30美元。这也是金价自5月中旬以来的最大一周跌幅。

芝加哥期货交易公司RJO Futures高级市场策略师哈伯肯（Bob Haberkorn）说：“就业数据压低了金价，在美元强劲反弹后，金价已在挣扎。不过市场有一些逢低买盘。”

高利率降低黄金吸引力

尽管衰退风险不断加大，黄金未能吸引到避险资金，因为投资者转而选择美元，美元汇率已升至20年来新高。

而且高利率降低了黄金的吸引力，因为它没有利息，意味着持有的机会成本上扬。

瑞士宝盛集团（Julius Baer）分析师卡斯登·曼奇（Carsten Menke）说，短期内，黄金仍受到衰退风险的支撑。在最近的调整之后，预计金价将整固。

但他也说：“如果联储局能够在不将经济推入衰退的情况下对抗通胀，那么金价持续反弹似乎是不太可能的。”

15名参与Kitco最新调查的分析师中，六人看涨金价，五人看跌，四人持中性看法。

金属信息服务商金拓报道引述OANDA高级市场分析师莫亚（Edward Moya）表示，当前黄金价格可能处于底部，投资者将在这一水平重返黄金市场。

他说：“金价一跌破1800美元后，抛售压力就非常大。金价仍有可能跌破1700美元关口。如果情况恶化，金价可能会跌至1650美元至1675美元——这是买家的回归价位。”

黄金投资者本周需关注周三发布的美国6月份通胀报告，市场预计美国消费者物价指数（CPI）将从5月份的8.6％加速至8.7％；另外就是周四的美国首次申请失业救济金人数。