美就业报告或让联储局坚定加息 短期内不利黄金

（新加坡综合电）黄金价格连续三个星期上涨，但由于市场预计美国联邦储备局依然会积极加息，金价无法突破1800美元的关键价位。

12月份交割的黄金期货上周攀升1.7％，报每安士1792.40美元。

上星期五出炉的美国就业报告强劲，分析师担心这会让联储局坚定加息，短期内不利于黄金。

报告显示，美国经济7月份增加52万8000个就业岗位，大大超过了预期的25万个，黄金当日应声下跌1％。

之前市场都认为，由于经济放缓，联储局可能会提前放慢加息。

RJO期货资深市场策略师乔利（Frank Cholly）说，就业数据令人惊讶，市场预计联储局可能继续积极加息。

OANDA高级市场分析师莫亚（Edward Moya）表示，此前市场相信联储局会改变态度，甚至最早会在9月转向，“这个数据改变了整个情况，现在市场关注的是联储局是否需要更加积极加息。上周黄金试图突破1800美元不果显示了这点。”

但他不认为黄金会跌回1700美元水平，“1750至1770美元是良好的支撑线。”

上周16名分析师参与了金属信息服务商金拓（Kitco）的黄金调查。其中四人或24％在短期内看涨黄金，七人或41％看跌，六人或35％投了中立票。

Bannockburn Global Forex总经理詹德乐（Marc Chandler）认为，美国就业数据意味联储局下个月再加息75个基点的可能性更大。

他说，金价若是跌破1750美元，可能会朝着1725美元继续下滑，甚至触及1700美元。

芝加哥商业交易所（CME）的联储局观察工具显示，市场现在认为下个月联储局加息75个基点的可能性超过70％。在就业报告发布前，这个可能性只有34％。

本周市场关注美国的通货膨胀数字，如果超出预期，市场预计联储局9月会加息75个基点，有些甚至把100个基点考虑在内。

贵金属贸易商Gainesville Coins公司的贵金属专家米尔曼（Everett Millman）指出，任何积极的宏观经济消息对市场来说都是坏消息，“经济越强劲，联储局在加息方面就有更大的回旋余地。如果就业状况不佳，联储局会更倾向于转向并放缓加息，甚至暂停加息。”