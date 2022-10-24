认为联储局紧缩周期未结束 分析师继续看跌本周金价

（纽约／伦敦／新加坡综合电）市场加大押注美国联邦储备局将在11月会议后放缓紧缩周期，黄金价格上周回升至1650美元上方并录得涨幅。

展望本周黄金走势，分析师连续第三周坚决看空金价，认为联储局紧缩周期仍未结束。黄金市场上周原本预期大幅下跌，一度触及两年新低，险些突破1620美元这一关键支撑位。但周五利率预期的转变，为金价提供了一些新的看涨动力。

据《华尔街日报》报道，由于动荡和不确定因素主导金融市场，联储局部分成员正考虑在11月之后放慢加息步伐，准备11月加息75个基点后讨论未来加息规模。

消息出炉后，市场重新审视加息预期，COMEX12月黄金期货也因而上涨逾20美元。

总结一周黄金表现，黄金上周五收报1657.66美元，上扬0.75％，最高上探每安士1666.58美元，最低下探每安士1620.73美元。

纽约商品交易所12月黄金期货报收于每安士1656.30美元，本周累计上涨大约0.5％。

期货经纪公司OANDA高级市场分析师莫亚（Edward Moya）说：“我们可能会看到联储局就是否应该放慢紧缩步伐展开辩论，这种想法真的让投资者感到兴奋。因为在周五消息公布之前，市场预计11月将加息75个基点，12月将再加息75个基点。现在，如果联储局真的展开辩论，那么它很容易就能证明在12月加息50个基点是合理的。”

针对短期内黄金走势 部分分析师持中立看法

莫亚也指出，在加息预期出现重大转变的推动下，金价可能守住了1620美元水平。

Forexlive.com的货币策略主管巴顿（Adam Button）却认为，尽管黄金长期来看颇具吸引力，但他本周仍看空黄金，因联储局尚未准备好调整政策，这支撑了美元。

他说：“买家在草丛中等待，正准备购买黄金。他们正在等待美元见顶，每次我们看到有关政策转向的传言，金价就会开始走高，但这些传言最终都来得太早了。你最好的选择是等待一个更好的时机来购买黄金。”

根据Kitco的最新查，20名受访分析师中，11位人看空黄金，四人看好黄金，五人持中立看法。

蓝线期货公司（Blue Line Futures）首席市场策略师斯特莱本尔（Phillip Streible）短期内对黄金持中立看法。

他说，联储局可能会在年底前放慢加息步伐，但不断上升的通胀意味着终端利率没有改变。这也意味着美元会继续维持在20年高位附近。