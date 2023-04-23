分析师：金融市场存在不确定因素 黄金本周料盘整

（纽约／伦敦综合电）由于市场对美国联邦储备局的货币政策预期已转向鹰派，导致上周黄金下滑至2000美元以下水平。

展望本周黄金走势，多数分析师认为，金融市场存在许多不确定因素，因此黄金价格将盘整，没有明显的上涨或下跌。

黄金上周开高走低，但大致延续于2000美元上下徘徊的态势，因为疲软的经济数据加强人们对经济增长放缓的担忧，支持对黄金的避险需求。与此同时，鹰派的货币政策前景又抑制了金价上扬。

星期五（4月21日），美元兑主要货币小幅走高，因为商业活动数据显示美国作为世界最大经济体仍具韧性，支持美联储在下个月的政策会议上再次加息25个基点的预期。这也使黄金跌至1971美元的低价。

总结一周，现货黄金上周五收报每安士1993.68美元，跌幅1.22％，最高上探每安士2039.83美元，最低下探每安士1971.59美元

6月份交给COMEX黄金期货上周五收跌近30美元或1.41%，每安士报1990.50美元，一周累计下跌大约1.25％。

美联储5月加息25个基点 可能性为85.4%

星期四（20日）的数据显示，美国4月份费城联储制造业指数下降幅度超过预期，而首次申请失业金人数增幅超过预期。美国3月份成屋销售也大幅放缓。这一连串疲软的数据，推升了人们对美国增长因高通胀和高利率正在降温的担忧。

然而，根据标普发布的全球调查，4月份美国商业活动加速至11个月高点，这又与利率上升和需求降温，造成经济有可能陷入衰退的迹象不符，黄金也因此受到压力。

美联储官员上周四表示，通胀率仍然“远远高于”联储2％的目标。美联储理事鲍曼就重申，需要做更多工作来抑制通胀。

目前市场认为美联储在5月2日至3日的会议上加息25个基点的可能性为85.4％。

Adrian Day资产管理公司阿德里（Adrian Day）说，由于利率预期的变化，他近期看空黄金。

他说：“3月份，在美联储即将转向的错误前提下，金价上升过快。现在，随着这种看法的改变，它将得到纠正。”

Walsh贸易公司联合主管拉斯克（Sean Lusk）认为，一些投资者可能被发现站错边，由于周线收盘价低于2000美元，他们可能面临追加保证金的要求，预料黄金会面对进一步的抛售压力。

但他强调，不应忽视黄金市场的支撑力量，投资者逢低买入的行为仍将继续。因此，金价近期可能跌至1930美元的低点，一些投资者却会把这视为一个战略机遇而买入。

事实上，随着下行压力的增加，许多分析师都离场观望，看这次潜在的回调有多大的动力。

最新的Kitco News黄金调查显示，23名分析师中，六人看好黄金本周走势，八人看空，九人认为黄金将横盘整理。

Bannockburn Global Forex总经理詹德乐（Marc Chandler）说：“本周金价预计将走低，不过，要跌破1950美元才算是有意义的抛售。”