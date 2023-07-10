经济疲软和美元下跌 金价下半年料继续获支撑

在全球经济不确定之际，黄金需求旺盛，今年上半年金价表现坚挺。随着主要央行开始步入加息周期的尾声，黄金价格有望继续得到支撑。

世界黄金协会（World Gold Council）最新发布的《2023黄金年中展望》报告中指出，美元和利率相对稳定，事件风险的对冲需求和央行购金需求的持续推动下，以美元计价的黄金价格今年上半年涨幅达5.4％，优于除发达市场股票外的所有其他主要资产。除了带给投资者正回报，持有黄金还有助于抑制整个上半年的波动性，尤其是在3月的银行危机期间。

报告预计，接下来货币政策将对黄金走势起到关键作用。目前，市场预计美国联邦储备局将再加息一次，欧洲央行和英国央行也或在年底前结束加息周期。通常来说，利率小幅下降和美元走软能降低投资者的机会成本，利好黄金。

除此之外，虽然通胀已出现降温迹象，但股市波动以及地缘政治和金融危机之类的“事件风险”，也会促使投资者继续采取包括黄金在内的对冲策略。

经济衰退风险增加黄金投资上行空间

从历史上看，黄金通常会在危机时期有可圈可点的表现。因此，如果经济衰退风险增加，黄金投资可能会看到更大的上行空间。

信贷条件收紧后违约的大幅增加，或高利率环境带来的其他意外后果可能导致经济衰退。在这样的时期会有更高的波动性，股市的大幅回落，以及对黄金等高质量、高流动性资产的整体需求增加。

在货币政策如此紧缩的情况下，许多投资者将ISM采购经理指数（PMI）视为未来经济疲软的信号。在近几个月中，发达市场的制造业和服务业PMI均有所恶化。

然而，世界黄金协会认为黄金价格不太可能在年初至今的波动范围之外大幅度向上突破。报告指出，如果经济软着陆，即避免了经济衰退，但货币政策依然紧缩，则可能对黄金造成不利影响，并导致减持。

黄金挂牌基金（ETF）在6月时曾出现大规模的资金外流，黄金持仓量今年以来也有所下降。不过，鉴于上半年的良好表现，投资者的减持需达到严重程度，才可能导致2023年的黄金均价低于2022年的平均水平，即每盎司1800美元（约2435新元）。

今年5月4日，金价一度达到每盎司2055.7美元的峰值，但近期已回落到每盎司1914美元左右的水平。