两周涨逾1％ 市场看好金价再走高　

（纽约／伦敦综合电）由于美国国债收益率回落，黄金上周受益而连续第二周上涨逾1％，达到一个月来最高水平。

展望本周黄金走势，市场大多仍看好黄金，认为黄金将继续走高。

现货金价上星期五（9月1日）冲高回落。在非农数据公布后，金价一度上涨7美元，但之后收回涨幅转跌。

此前，美国公布了一系列令人沮丧的就业相关数据，8月份非农就业人数增加18万7000人。尽管这一数据超出市场预期的17万，但7月份新增18万7000人的数据，被下调了3万至15万7000。由于10年期美国国债收益率受到8月份就业报告的直接影响而走低，交易员押注美国失业率上升，可能会阻止美国联邦储备局收紧政策。

目前，10年期美国国债收益率下跌近3%，美元指数跌至两周来最低水平，凸显了对美元估值的负面影响。受此影响，黄金积聚看涨势头，攀升至1940美元上方，是一个月来最高水平。

总结一周黄金表现，黄金上周上扬1.27％，收报每安士1939.7美元，最高上探每安士1948.86美元，最低下探每安士1915.4美元。

纽约商品期货交易所（Comex）12月份黄金期货价格上扬1.18％，报每安士1966美元。

分析：金价走势或是市场在寻软着陆

亚德尼研究公司总裁亚德尼（Ed Yardeni）认为，黄金价格当前走势或许是市场一直在寻求的软着陆。“市场的反应正如每个人预期的那样，随着经济放缓的消息而上涨，这是个好消息。”

Kinesis Money市场分析师罗琳（Rupert Rowling)说：“大量数据表明全球最大经济体可能正在放缓，投资者现在正期待美联储何时降息，这正提振金价。”

根据Kitco针对华尔街专业人士的调查显示，64％受访者认为本周黄金会上涨，27％认为将会下跌，还有19％认为黄金会盘整。

RJO期货公司（RJO Futures）高级商品经纪帕维洛尼斯（Daniel Pavilonis）认为，黄金上限空间有限，短期内将触顶。

他说：“我认为黄金实际上将继续在高点下方受限，并可能继续走低。”

他也指出，一些数据还是相对强劲，包括核心服务业和非住房服务业。此外，就通胀而言，一些劳动力指标也相当强劲。

本周美国股市将因劳动节假期休市，一些投资者可能关注星期三ISM发布的服务业采购经理人指数（PMI）报告。该指标可能显著增加，凸显服务业投入通胀的加速，这将会提振美元。