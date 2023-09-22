美联储年底或再加息 全球股市震荡下挫

美国联邦储备局一如预期维持利率不变，但出乎意料预示年底前会再加息一次，这个更加鹰派的立场引发全球股市震荡。

与此同时，美国国债收益率应声走高，两年期国债收益率升至17年来的最高水平，达5.19%；10年期国债收益率也升至16年来的最高水平，达4.47%。

美国联邦公开市场委员会（FOMC）在结束两天议息会议后，于当地时间星期三（9月20日）发表声明宣布，把联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平，符合市场预期。这也是22年来的最高水平。

这是美联储第二次暂停加息，上一回是在6月。为了抑制物价上涨，美联储去年3月以来加息11次、共加息525个基点。

此外，市场原本认为，美联储7月时调高利率是这一轮加息周期的最后一次加息，但季度预测显示，19名美联储官员中，有12人倾向于今年内再次加息。

消息发出后，除了泰国股市逆势上升，其余区域股市都下跌。新加坡、日本、香港、韩国、澳大利亚和台湾股市星期四下跌超过1%，其中，韩国股市表现最差，跌了1.75%。新加坡海峡时报指数滑落1.21%。

美国华尔街股市三大指数星期四开市时齐步败跌，在新加坡时间晚上10时15分，标准与普尔500指数跌0.92%；纳斯达克100指数跌1.19%；道琼斯指数跌0.41%。

欧洲股市星期四开盘的情况同样不佳。其中，德国DAX30指数和英国富时100指数，分别下跌1.06%和0.19%。

更高利率环境将持续更长时间

另一方面，美联储预期明年降息两次，比6月时预测的四次少。它目前预计，联邦基金利率明年将降至5.1%，高于6月时预测的4.6%。这意味着更高的利率环境将持续更长时间。

华侨银行首席经济师林秀心指出，从目前的情况来看，美国经济活动以稳健步伐扩张，就业状况强劲，通货膨胀依然居高不下。

美国通胀持续存在，8月份整体通胀率反弹至3.7%。

美联储主席鲍威尔星期三发表讲话时说，美联储准备在适当的情况下进一步加息，并打算将货币政策保持在限制性水平，直到有信心通胀率朝2%的设定目标持续下降。

新加坡金管局料按兵不动

至于美联储采取更加鹰派的立场对新加坡的影响，林秀心认为，新加坡金融管理局不太可能因此在10月份的货币政策会议中收紧货币政策。

“我国经济最近几个月出现通胀放缓，但石油价格近期的走势、米价上升、拥车证价格创纪录、公共交通车资在年底上调7%、邮费上调、消费税即将再调高1%，以及碳税提高等，可能意味着本地通胀率，尤其是核心通胀率，不一定会在明年往下走。”

大华银行高级经济师柳天成推后对美联储降息时间点的预测，从之前预测的明年第一季，延后至明年中。他也认为，美联储可能减弱降息力度，从原本预测的125个基点，缩小至75个基点。