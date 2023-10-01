分析：短期虽承压 金价第四季料触底反弹

（新加坡综合电）黄金近期遭到大幅抛售，这一周估计还会继续下跌。不过，进入今年最后一个季度，黄金被抛售的情况有望缓和，金价将触底反弹。

美国联邦储备局在9月份的政策会议释出了比市场预期更加鹰派的信息，导致黄金价格大幅承压。

金价在一周、一个月和一季度的表现都是下滑。期货价格在9月份最后一周下跌了4.1％、全月跌5.1％，在第三季跌3.3％。现货价格则滑落近4％、4.7％和3.7％。

截至上星期五（9月29日）闭市，期货价格报每安士1866.1美元、现货价格报1848.63美元。

Forex.com资深市场策略师史丹利（James Stanley）认为，黄金在10月份第一周将进一步下跌。

“利率可能进一步上扬让市场惶惶不安。自美联储会议以来，黄金一直是下跌的，现货和期货陆续都跌破了多个支撑位，目前还没有迹象显示这种情况已经结束。”

美国高脊期货公司（High Ridge Futures）金属交易总监梅格（David Meger）也说：“不管是幸还是不幸，黄金的展望都与接下来的基础利率息息相关。”

较高的利率提高了持有黄金的机会成本，因为黄金以美元计价且不产生利息。

尽管短期承压，盛宝银行（Saxo Bank）大宗商品策略主管汉森（Ole Hansen）认为，美国经济增长在未来几个月面临更大的挑战，作为对冲经济软着陆失败的投资工具，黄金需求不可能消失。

报告：预计美联储明年开始减息 带动金价上扬

大华银行环球经济与市场研究部的一份报告也指出：“进入今年最后一个季度，我们仍然认为，由于市场预期美国经济增长放缓、美联储将在明年开始减息，10年期美国国债收益率在未来几个月可能会走低。此外，我们也认为，美元正逐渐触顶，进入2024年将明显走软。”

基于此，报告预测，金价在今年第四季将上扬到2000美元，明年第二季涨至2100美元。

除了美国经济放缓，印度和中国消费者购买实体黄金也将推升金价。

Gainesville Coins贵金属专家米尔曼（Everett Millman）说：“通常在10月，也就是第四季初，金价会开始逆转。印度和中国都会在这个时候出现大量的购买活动。印度将在11月初迎来屠妖节，在此之前的几周，很多家庭会开始购买金饰。”

米尔曼预计，即使不是在10月初，也肯定会在11月初看到黄金价格再次上涨。