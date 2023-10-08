美国通胀数据将出炉 分析师：或支撑金价

（新加坡综合电）黄金价格星期五（10月6日）终结连续九天的跌势，但全周表现依旧疲弱。投资者密切关注本周出炉的美国通货膨胀数据，如果通胀情况没有恶化，可能给金价提供一些支撑。

美国联邦储备局在9月份的政策会议，释出了比市场预期更加鹰派的信息后，持续让黄金市场受压。尽管金价星期五反弹0.70%，闭市报每安士1833.01美元，但全周仍下滑0.84%，延续前一周下跌近4%的跌势。

黄金期货市场同样表现欠佳，星期五（6日）上升0.83%至1847美元，但全周下跌1.02%。

OANDA资深市场分析师莫亚（Edward Moya）认为，美国本周将发布最新的通胀数据，可能在短期内给金价带来支撑。这是因为若数据显示通胀情况有所缓和，预料提高市场对加息周期接近尾声的期望，这有利于金价的走势。

分析：经济不稳令金价上涨因素增多 短期可买入黄金

莫亚说：“即使债券收益率再攀高，但从短期来看，我认为应该买入黄金。目前的经济太不稳定，使得黄金上涨的因素越来越多。”

他指出，利率处于高水平将给经济带来冲击，美国企业出现困境是迟早的事情，消费者也会感受到信用卡债务扩大的压力。

美国将在来临星期四（12日）发布9月份通胀数据，市场预期美国整体通胀率从前一个月的3.7%稍微放缓至3.6%；核心通胀率也可能从前一个月的4.3%降至4.1%。

金属信息服务商金拓（Kitco）最新的每周黄金调查显示，市场分析师主要分为看涨和看跌两阵。13名参与调查的分析师中，预测本周金价会上涨和下跌的分析师各有五人，另有三名分析师持中立态度。

RJO期货公司（RJO Futures）高级商品经纪帕维洛尼斯（Daniel Pavilonis）认为，金价非常有可能已触底。他指出，美国通胀势头将减弱，带动金价本周反弹。

SIA财富管理公司首席市场策略师西钦斯基（Colin Cieszynski）也看好金价本周上涨。他说：“从技术分析来看，黄金处于超卖状态，并且看似会在1820美元的水平稳定下来。”

他指出，黄金市场星期五的表现令人鼓舞，金价已连续两天在接近1810美元的水平获得支撑，这显示黄金的下行压力正在消退中。