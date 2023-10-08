美市第四季料波澜起伏 投资者须做好准备

开年至今，美国股市主要指标，标准与普尔500指数上涨了12％，以科技股为主的纳斯达克100指数更是攀高了近30％。尽管今年大部分时候美国股市都在人工智能的热潮推动下走高，经历了三个季度之后，业内人士唯一的共识似乎就是，今年最后一个季度将会是充满波动的，投资者必须做好必要的准备。

回顾今年第三季度美国股市的走势，受访的分析师与业内人士都认为，8月和9月一向来都是美国华尔街股市的“季节性疲软”月份。自1970年以来，平均表现最差的两个月份就是8月和9月份。

美国股市在第三季度开盘时，股市是处在高点上的。当时的纳斯达克100指数和标准与普尔500指数，均较2021年底至2022年初创下的历史高点仅相差约5％。当时的市场投资者都迫切希望，美国经济能够避免陷入衰退。

在线交易和投资银行Saxo大中华区财富管理主管石健明接受《联合早报》采访时说：“今年第三季度对投资者来说是充满挑战的。美国科技巨头在今年上半年的强劲增长，让投资者普遍以为在进入第三季度，经济不仅会出现软着陆，央行甚至可能在今年结束前降息。但是，市场期望与数据显然出现了差距。”

石健明指出，投资者普遍以为在进入第三季度，经济不仅会出现软着陆，央行甚至可能在今年结束之前降息。但是，市场期望与数据显然出现了差距。（受访者提供）

石健明说：“当市场最终意识到利率不仅将保持在高位，而且还可能持续在高位更长时间时，我们就会开始看到股市的‘七巨头’（也就是Alphabet、苹果公司、亚马逊、微软、Meta Platforms、特斯拉和英伟达）股价开始疲弱，取而代之的相信会是能源股（因为受到油价上涨提振）和价值股跑赢大盘。”

美国第四季度通胀压力相信会卷土重来

勒奎认为，因为美国政府仍在通过大规模的财政刺激来加速经济增长，因此在明年美国总统大选前，美国应该不太可能出现衰退。（受访者提供）

Lumen Capital Investors研究主管勒奎（Laurent Lequeu）受访时也说：“与往常一样，美国股市在今年第三季度也同样出现季节性疲软。市场的疲软主要与美国国债收益率曲线的熊市走势有关。这个曲线从今年夏季开始。它是跟着美国政府加速吸引美国制造业回流，以及支持美国经济的基础设施的刺激计划同步走。”

不过勒奎认为，在油价进一步反弹和通货再膨胀的推动下，美国第四季度通胀压力相信会卷土重来。不过因为美国政府仍在通过大规模的财政刺激来加速经济增长，因此在明年美国总统大选之前，美国应该不太可能出现衰退。

与此同时，勒奎也不认为美国股市会出现大幅调整。他认为股市会转移着重点，即从增长型和防御型板块转向价值型和周期性板块。而中国经济活动反弹，可能会放大这种转变。

勒奎说：“美国政府即将推出的刺激计划，预计将针对美国制造业回流和绿色能源相关基础设施投资。而且鉴于近期油价飙升可能加剧通胀压力，美联储相信会继续施压，毕竟它还是非常关注通胀。在这种环境下，投资者还是应该为未来几个月波动加剧做好准备。”

石健明也说：“在进入第四季度之际，市场会慢慢接受利率长期保持较高水平的事实。随着利率接近峰值，期限较短的债券将出现十年难得一次的买进机会。再加上欧盟和中国经济疲软，美元也有可能会继续走强。”

他说，极低的股票风险溢价，以及更具挑战性的前景，这些都意味投资者必须在第四季度采取更具防御性的投资策略。”

能源及人工智能相关企业 有望获较大资金流入

吴卓殷认为，除非企业获利比预期高，通胀也明显下行，不然货币政策收紧还是会影响资产价格。（受访者提供）

法国外贸银行（Natixis）亚太区高级经济师吴卓殷在受访时说：“美国股市在第三季度表现不佳，长期债息飙升大大影响估值。本季度美股仍会面临宏观因素挑战。近期市场利率攀升及未来走向的不确定性，将持续影响市场风险偏好。除非企业获利比预期高，通胀也明显下行，不然货币政策收紧还是会影响资产价格。”

在各个板块当中，吴卓殷认为，能源及人工智能相关企业有望获得较大资金流入。

虽然受访人士认为，美国股市在第四季度看似难以避免剧烈波动，但市场还是有分析团队认为，股市在剧烈的波动中走高，并上调了对今年标准与普尔500指数的目标。

例如由首席投资策略师斯托尔兹弗斯（John Stoltzfus）率领的Oppenheimer Asset Management分析团队就在8月初预计，标准与普尔500指数将在今年底前升至历史新高。该团队把指数目标从去年12月设定的4400点，上调至4900点。

路透社调查显示，41名策略师对标准与普尔500指数今年底的预测中值是4496点。（路透社）

路透社也在8月9日至22日，向41名市场策略师搜集他们对标准与普尔500指数的预测。这41名策略师对该指数的预测中值是4496点，比他们在去年年底的预测中值高出17％。如果以10月6日的闭市水平计算，标准与普尔500指数还有大概4％的上升潜能。

整体而言，长期利率应会维持在较高的水平。股息收益、息票收入到底哪个会受到投资者的青睐？投资者也许可考虑分析师所建议的，通过实物投资项目如黄金、石油等供应有限的硬资产，让投资组合多元化，稳扎稳打为上策。