分析：以哈冲突持续 投资者一致转向黄金避险

（新加坡综合讯）以色列和哈马斯爆发冲突，造成地缘局势再升温，也刺激上周金价止跌回升，重回每安士1900美元上方。展望本周黄金走势，分析几乎一致看涨，认为以哈冲突将继续吸引人们对黄金这个避险资产的兴趣。

回望前周，由于美国非农数据显示美国就业市场依然强劲，强化了美国联邦储备局的紧缩预期，黄金一度跌至每安士1810美元。上周初，金价出现戏剧性反转，大幅高开至近两周高位，原因之一是，以巴爆发50年来最严重的一轮新冲突。

美国劳工统计局上周公布的数据显示，9月消费者物价指数（CPI）同比上涨3.7％，与上月持平，但超过预期的3.6％，意味着美国通胀依然顽固。美联储会议纪要显示，它将在“一段时间”维持高利率水平。这些因素令金价回落。不过在避险情绪加持下，金价隔天大幅回升。

总结一周黄金表现，黄金上周上扬5.45％，报1932.82美元，最高上探每安士1932.91美元，最低下探每安士1833.08美元。

美国数据疲弱或提振金价

Walsh Trading商业对冲部门主管韦耶（John Weyer）指出，许多人关注黄金，带动金价大幅飙升。考虑到加沙地带发生的事件，这是合理的规避风险行为。

他说：“如果本周局势稳定，我们可能会看到黄金回吐部分涨幅，有一点来回波动，但我预计本周金价会更高。”

SIA财富管理公司首席市场策略师西钦斯基（Colin Cieszynski）也看好本周黄金走势。“目前看来，美国国债收益率和美元走势已暂停，随着人们的注意力转向企业盈利，这种情况可能会继续。同时，随着战争鼓声越来越响，贵金属可能会继续吸引人们的兴趣。”

根据Kitco最新调查，14名分析师中，10人预计本周金价会走高，两人预计金价下跌，另两人对金价持中立看法。

3月以来最佳一周表现 专家：金价跳空走高是看涨信号

Bannockburn Global Forex总经理詹德乐（Marc Chandler）说，这是自今年3月以来黄金表现最好的一周。

他说：“尽管CPI高于预期，10年期国债收益率上周仍下跌逾20个基点。我对本月早些时候金价保持在1800美元上方感到欣慰，而金价的跳空走高是一个看涨信号。”

他预计，黄金下一个目标在1929至1930美元附近，然后是1950美元。“下来几天一系列疲弱的美国数据可能会压低利率和美元，并帮助提振金价。”

本周较重要数据是美国9月零售销售数据，消费若疲弱，将加大美联储下月加息的难度。