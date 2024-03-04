美国通胀回稳 本周金价受看好

美国通胀的回稳，大幅增加降息的预期，带动黄金价格上周强劲上扬。

展望本周黄金走势，大多分析师看好黄金继续上扬，但一些也持谨慎乐观态度，认为黄金上周的突破仍面对考验，投资者追涨必须谨慎。

黄金上周在震荡中上扬，虽然周中曾一度下跌失守2025美元关口，却未有延续跌幅，更在随后反弹收复全部失地。

特别是市场十分关注的美国个人消费支出物价（PCE）指数公布后，数据并未如市场预期般炽热，这使得美国联邦储备局降息的预期得以强化。

根据发布数据，美国1月核心PCE物价指数年率录得2.8%，符合预期，前值2.9%，是自2021年3月3年以来最小增幅，显示美国的通胀水平有明显回落。

由于降息有利于金价继续向上，黄金上周五（3月1日）拉升，突破了2080美元大关。

黄金上周上扬2.37％，收报每安士2082.9美元，最高上探每安士2088.05美元，最低下探每安士2024.90美元。

纽约商品期货交易所（Comex）4月黄金期货收报每安士2095.2美元，较上周上涨超过2％，创下自去年11月下旬以来的最佳表现。

道明证券（TD Securities）大宗商品策略主管米勒（Bart Melek）指出，由于市场确信美联储将在年中放松货币政策，从而降低黄金的机会成本，金价有望出现一些上涨。

金价走势仍不明朗 分析师持谨慎态度

尽管黄金涨势为贵金属市场注入了新的活力，一些分析师认为，黄金价格走势仍不明朗。

ForexLive首席货币策略师巴顿（Adam Button）说，上周五的反弹显示了黄金的潜力有多大，不过他并不认为这次反弹得到了强劲基本面的支持。

Forex.com的高级市场策略师斯坦利（James Stanley）也指出，尽管他预计近期价格会上涨，他不会追随市场，因为他认为美联储的转向尚未到来。

他说：“本周非农就业报告对宏观经济来说将是一件大事，但相关数据要到周五（8日）才发布。因此，黄金可能会在2100美元附近进行一些测试，但我对突破该水平并在接近该水平时追赶这一走势，持着谨慎乐观态度。”

蓝线期货公司（Blue Line Futures）首席市场策略师斯特莱本尔（Phillip Streible）说：“虽然金价的涨势令人印象深刻，但我希望看到金价守住更高的支撑位，以确认这不是另一个牛市陷阱。”

本周值得关注的经济数据有星期五的美国非农就业报告，此外，美联储主席鲍威尔本周有两天在国会发表证词，预料市场将从他的讲话中找出下来的降息线索。