亚太区元宇宙投资去年降至3.16亿美元

去年元宇宙（metaverse）的资本投资进一步减少。在亚太区，注入元宇宙公司的投资额去年达3亿1600万美元（约4亿2659万新元，36宗交易），低于2022年的8亿零900万美元（44宗交易）。

若看全球，去年针对元宇宙公司的已完成融资、股权资本市场活动、债权资本市场活动、股票回购，以及暂搁发行（shelf offerings）共计97亿2000万美元，同比下跌35％。

上述数据来自标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence），它将元宇宙定义为互联网下一阶段的长期愿景，提供单一、共享、身临其境和持续的3D虚拟空间，让人类和机器互动，以及与数据交流，既能增强，也能取代实体空间。

2021年，低利率和工作与娱乐可进一步虚拟化的意识不断增强，促进了元宇宙的发展，使注入该领域的投资额攀升至168亿美元。

随着利率升高，以及脸书母公司Meta的元宇宙部门Reality Labs表现不佳，投资者对元宇宙的热情在2022年中开始消退，使该领域的投资总额同比跌11％至149亿6000万美元。

自2015年以来，元宇宙并购市场的交易量和估值呈上升趋势。去年，针对元宇宙公司的并购交易总额达2亿3960万美元，为2014年以来最高。

分析师：波导技术是未来几年投资关键目标

标普全球市场财智研究分析师巴伯（Neil Barbour）接受《联合早报》访问时说，2024年迄今，针对亚太区元宇宙的投资已从虚拟实镜（VR）转向增强实镜（AR）。

“如今，苹果公司的Vision Pro已面市，投资者在寻找可穿戴式智能产品的下一步发展。亚太区有几家公司在研究波导技术（waveguide technology），一种用于眼镜镜片的AR成像技术，这是未来几年进一步投资的关键目标。”

随着Roblox和堡垒之夜（Fortnite）等继续发展，巴伯预计，投资者也会关注元宇宙枢纽相关的机遇。“元宇宙投资有望达到或超越2023年的水平，但宏观经济状况必须持续改善，现有元宇宙产品和服务的销售也须带来合理的增长指标，让投资者继续关注这个领域。”