最近看了一篇评论。它说到，在人工智能热潮汹涌澎湃之际，如果再继续没有人工智能这一块，那科技巨头苹果公司（Apple）算什么？评论总结：苹果也只是像可口可乐这样的“米饭”股，平平稳稳，没有惊喜。

无可否认，过去20多年，苹果从小众电脑制造商，成功转型为全球最有价值的公司。它的股票更成为全球投资组合的基石。但在过去几个月里，苹果似乎落后其他大型科技同业，好像突然失去了光彩。

目前苹果股价落后纳斯达克100指数。苹果股价开年至今下跌超过6％，这期间，纳斯达克这个以科技股为主的指数却上涨了超过8％。虽然苹果公司仍然是赚取大笔收入的科技巨头，但它能否继续按照投资者预期的速度增长，确是一大疑问。

苹果公司首席执行官库克（Tim Cook）在今年2月底的公司常年股东大会上宣布，苹果计划在今年较迟时候，披露更多有关使用生成式人工智能的计划，希望这些计划有助于重振业务增长。

苹果公司首席执行官库克（Tim Cook，面对镜头者）相信会在今年9月中召开的全球开发者大会上，发布iPhone的下一个重大更新iOS 18。到时，他也可能会宣布更多有关它在生成人工智能的计划。（法新社）

就在星期一（3月18日），市场开始盛传，苹果公司正在与谷歌母公司Alphabet商谈，希望能够把谷歌的Gemini人工智能引擎内置到iPhone中。这个消息如果属实，将是一项震撼人工智能行业的重量级协议。

Gemini是谷歌的生成人工智能工具套件，范围涵盖聊天机器人到编码助手。谷歌在今年2月间推出Gemini，主要取代谷歌之前的人工智能聊天机器人Bard。Gemini以谷歌最新的人工智能模型构建，还曾被誉为是微软和OpenAI的产品，如：CoPilot、ChatGPT和DALL-E，以及其他生成型人工智能工具，如：Midjourney和Stability AI推出的Stable Diffusion的竞争对手。

不过，Gemini推出没多久，就引来各方用户和技术评论者的许多批评。用户们评Gemini内置的资料严重带有“偏见”，尤其是谷歌的生成人物图像服务。最终谷歌不得不把Gemini图像生成工具下架，并表示将“进一步调整”Gemini，以提供更准确的历史背景。

举个例子：Gemini为了要让呈现出的资料多样化和更有包容性，生成的1935年德国士兵图像显示了黑人、亚洲人和女性士兵。另一个例子则是将中世纪的蒙古骑兵描绘成衣着暴露、戴着美洲原住民头饰、手持套索的女性。这些图像并没有准确反映现实，因此被用户严批。

当时谷歌首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）也说这个失误“完全不可接受”。既然Gemini存在这些问题，苹果仍然与Gemini合作，是不是苹果公司没有其他选择？

话虽如此，与谷歌合作的消息，还是让沉寂了好一阵子的苹果股票，在星期一上升了0.64％，闭市报173.72美元。

消息：苹果考虑使用OpenAI人工智能模型

另据彭博社援引消息人士说，苹果公司最近似乎也与OpenAI进行了讨论，并考虑使用OpenAI的人工智能模型。

上个星期，市场传言苹果已经收购了加拿大人工智能初创公司DarwinAI。综合各个媒体报道，苹果公司在放弃电动车计划之后，将转而投入更多资源在人工智能方面，并把人工智能功能集成到它的智能手机产品中。

苹果公司的收入增长幅度停滞不前，已经持续了一段时间。苹果上一财年每个季度的营业额都在萎缩。它旗下的旗舰产品iPhone销量低迷，尤其在中国市场面对不少压力。

苹果公司旗下的旗舰产品iPhone销量低迷，尤其在中国市场面对不少压力。（路透社）

开年至今，苹果公司的市值已蒸发约2000亿美元，而且也把全球市值最高公司的地位拱手让给了微软（Microsoft）。

微软公司将OpenAI的ChatGPT纳入旗下的Office软件等产品后，开始推动收入增长。微软目前的市值接近3万亿美元，而苹果的市值为2.6万亿美元左右。另一新生军晶片巨头英伟达（Nvidia），它的收入和盈利在人工智能的推动下飙升，市值达到2.2万亿美元。

虽然这次苹果公司与谷歌的合作，可能有助苹果公司迎头赶上，但是也反映出苹果公司本身在人工智能方面并没有取得显著、高质量的进展。

尽管如此，市场人士还是对苹果公司有所期待。它预计会在今年9月中召开的全球开发者大会上，发布iPhone的下一个重大更新iOS 18。到时，该公司可能会宣布更多有关它在生成人工智能的计划。苹果公司股票今后会是白饭一碗，还是满汉全席，应该就会更明确了。