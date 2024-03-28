世界黄金协会：代币化有望提升黄金可投资性

黄金经常被视为一种避险资产，但有鉴于其流动性不高、结算缓慢等特点，投资需求和市场有局限。

为此，世界黄金协会（World Gold Council）拟以代币化等手段，改变黄金交易的生态环境，让这个世界最古老的金融产品，能以更现代化的方式被投资者采纳，释放出更大的交投需求。

根据协会去年的报告，全球金融资产价值约266万亿美元（约357万6000亿新元），其中仅1%被分配到黄金。作为金融产品，黄金面对的其他主要问题还包括：投资门槛高、市场碎片化等。

譬如，由伦敦金银市场协会（LBMA）管理的Loco London是全球最大贵金属金融市场（占全球名义交易量的70%），但这个市场只结算符合合格交割标准的金块，即重达400金衡制安士（约12.4公斤）的金块。以每安士2198美元现价来算， 一块合格交割金块价值87万9200美元（约118万7700新元），对散户而言门槛太高。

世界黄金协会首席执行官泰达维（David Tait）在星期二（3月26日）的媒体分享会上，分享2020年上半年因冠病疫情导致黄金市场几乎崩溃的案例。

黄金代币可降低现货市场中断风险

在黄金交易当中，金融机构普遍使用期货转现货（Exchange for Physical，简称EFP）合约，来完成期货合约对黄金现货的转换。过程也涉及航空运输的黄金现货。

在疫情管控措施的影响下，大量航班停运意味黄金现货面对不能如期运送的风险。当时，以往只以约每安士1美元价格交易的EFP合约飙升到每安士80美元，导致持有空头头寸的金融机构蒙受大量损失。

泰达维指出，这类事件的发生，凸显黄金市场数码化的重要性。

他说，黄金代币结算，不必依赖现货转手并有标准化的特质，让结算可在短时间内，有效率地进行。在现货交割变得困难的情况下，拥有可替代、标准化的黄金代币，可使市场持续平稳运作。

又譬如，使用区块链技术，目前仅限400金衡制安士的金条市场，也可包括更小的金条，让散户能够更容易地以较小资本取得黄金。

世界黄金协会已联合LBMA推行名为Gold247的试点项目，以上述方式提升黄金交投市场效率。

尽管世界黄金协会计划推出的黄金代币旨在为投资者提供更高的透明度，但考虑到黄金挂牌基金（ETF）是市场上常见获取黄金曝险的工具，两者间存在着潜在的竞争关系。

不过，泰达维指出，ETF在交易成本上还欠缺竞争力。他举例说明，与其使用ETF投资黄金，专业交易员通过使用期货交易黄金可以节省更多成本。此外，许多投资者还是因为无法对证ETF底层的实体黄金，而对这些ETF持怀疑态度。



泰达维认为，黄金代币的交易成本将显著低于ETF，且随着代币化应用的普及，未来交易成本有望进一步降低。