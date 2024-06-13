美联储维持利率不变 市场预测今年仍有两次降息

美国联邦储备局连续第七次维持利率不变，并暗示今年最多或只降息一次。不过，市场对这一决策反应温和，高利率环境并未显著拖累亚太股市，美元兑新元小幅上涨。

美联储星期三（6月12日）结束为期两天的议息会议，决定将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，即使过去几个月美国通货膨胀已朝着2%的目标水平进一步降低。

美国劳工统计局同一天公布，5月美国消费者价格指数（CPI）同比增长3.3%，环比持平，为2022年7月以来最低水平。

亚太股市星期四（13日）收盘时涨多跌少，新加坡海峡时报指数涨0.52%，报3324.53点；香港、台湾、首尔、悉尼涨幅介于0.49%至1.19%；仅上海、深圳、东京小幅下滑。

汇率方面，美元在利率不变影响下小幅走高，荷兰国际集团（ING）首席国际分析师奈特利（James Knightley）认为，美国5月通胀放缓对美元的影响更大。他指出，4月欧元兑美元的两年期掉期（swap）利差为160个基点，但现在已缩小到130个基点以内。

黄金和原油价格星期四均下跌，其中COMEX黄金期货中午跌1.09%至每安士2329美元（3142新元），布伦特（Brent）原油期货价格在连涨三个交易日后，傍晚6时跌0.52%至每桶80.27美元。

辉立Nova高级市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）分析，美联储暗示今年仅降息一次，对投资金银这类无收益资产（non-yielding asset）来说是一个坏兆头；美联储对利率的强硬态度，以及上周美国原油库存激增，则对油价构成压力。

摩根大通资产管理全球市场策略师克雷格（Kerry Craig）说，从最近的数据来看，美国经济的扩张应该有助于全球经济增长和亚洲出口，支撑亚洲股市，并抵消因降息延迟而导致美元走强的部分风险。

经济师：9月和12月仍可能降息

不过，克雷格指出，如果通胀继续放缓，美联储今年仍可能降息两次，而且美联储主席鲍威尔在新闻发布会上并没有表现出鹰派立场。

星展集团首席经济师贝格（Taimur Baig）也认为，9月美联储召开议息会议时，有大量数据可供美国联邦公开市场委员会（FOMC）成员参考，“他们会发现对通胀的担忧已在很大程度上减弱”。

贝格指出，从制造商投入价格、租金到医疗服务和汽油价格，未来几个月通胀有稳定或下降的空间。在这种情况下，9月和12月都可能会降息。

大华银行高级经济师柳天成则认为，美联储下个月的议息会议可能仍保持利率不变，但会在第三季放松货币政策，9月和12月分两次分别降息25个基点。