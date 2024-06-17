短期前景更乐观 金价本周预计继续上涨

（新加坡综合电）随着美国通胀压力的放缓，市场对美联储降息的预期逐渐升温，金价上周迎来了四周来的首次周线上涨。

展望本周黄金走势，大多分析师对黄金短期前景更乐观，预计本周金价继续上涨。

前周，黄金价格走势主要受到中国消息和就业报告的影响。上周，市场将注意力集中在通胀数据和美国联邦储备局的利率走势上。

现货金价上周开始走高，前三个交易日小幅反弹，星期三一度站上每安士2340美元关口后。不过在美联储调降了年内降息次数的预期，美元指数星期四大幅上涨，令金价承压，跌近1％，但在略低于2300美元的水平处出现强劲反弹。来到星期五，金价窄幅震荡中上扬。

总结一周黄金走势，上周黄金收报每安士2333.05美元，涨了1.66％或37.98美元，最高上探每安士2340.75美元，最低下探2287.95美元。

COMEX黄金期货当周累计涨1.01％，报每安士2348.4美元。

大多分析师认为，黄金已走出看跌区域，重回看涨轨道。

Bannockburn Global Forex董事总经理钱德勒（Marc Chandler）认为，受欧洲政治不确定性和利率大幅下降的推动，黄金上周结束了连续三周的下跌。“从这新的一周开始，黄金趋势线阻力位在每安士2362美元附近。从中期来看，我认为黄金价格更接近底部而非顶部，预计较低的利率将支撑黄金。”

Adrian Day资产管理公司总裁戴伊（Adrian Day）也说：“黄金正在从两周前的抛售中恢复，因为美国经济消息变得更加‘鸽派’，像生产者通胀数据较弱和失业救济申请增加等，这两者都有助于降低利率，而且地缘政治紧张局势加剧。”

根据最新的Kitco黄金调查，参与调查的13名分析师中，八人预计本周金价将上涨，只有两人预测金价会下跌，其余三人预计金价将横盘。

本周市场焦点将转向欧洲

Barchart.com高级市场分析师纽森（Darin Newsom）预计，黄金将延续上周的反弹势头，进一步上涨。“尽管8月黄金的中期趋势仍处于下行趋势，但其短期趋势已出现上行。这意味金价应突破之前的高点2358.80美元，下一个上行目标接近2370美元，然后是2391美元。”

金融交易平台FXPro高级市场分析师库西克维奇（Alex Kuptsikevich）却认为，金价在2300美元的支撑位看起来极其脆弱且不可靠。

他说，拖累黄金的其中一个因素将是股市持续下滑，包括道琼斯指数和罗素2000指数明显下跌，更不用说法国CAC40指数上周下跌了5％。

他说：“随着我们听说新的贸易战和保护主义加剧的风险，政治再次让市场感到恐慌。”

Kitco高级分析师威克夫（Jim Wyckoff）则对本周黄金走势持中立看法。他说：“由于多头和空头都处于中性的短期技术走势中，因此黄金走势震荡且横盘整理。”

本周市场焦点将转向欧洲，因为瑞士央行和英国央行都将于星期四（20日）上午公布各自的货币政策决定。市场还将关注星期二（18日）公布美国5月份零售销售数据。