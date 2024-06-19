调查：近三成央行预计未来一年增加黄金储备

一项调查显示，近三成央行预计未来一年继续增加黄金储备，反映在金价高企的背景下，不少央行仍持续看好黄金。

世界黄金协会（World Gold Council）星期二（6月18日）发布年度央行黄金储备调查结果。受访的70个央行中，29%预计未来一年将增加自身黄金储备，另有81%认为全球央行未来一年将增加黄金储备。这两项指标均为该调查2018年发起以来的最高水平。

全球央行继2022年购入创纪录的1081公吨黄金后，去年再购入1037公吨黄金，创历史次高。与此同时，金价也于今年屡创历史新高，上月一度突破每安士2400美元。

报告显示，受访央行正寻求用黄金来降低风险，并为全球政治和经济的进一步不确定性做好准备。今年受访央行持有黄金的前三大理由包括：黄金的长期价值（88%）、危机期间的表现（82%），以及黄金作为有效的投资组合多样化工具（76%）。黄金的历史地位是央行往年持有黄金的首要原因，今年则大幅降至第五位。

具体来看，新兴市场和发展中经济体央行持有黄金的理由，还包括对系统性金融风险和制裁的担忧等，占比显著高于发达经济体央行，显示前者对地缘政治和潜在金融不稳定性更担忧。

83%的央行今年仍将黄金作为全球储备的一部分，与去年占比相同。展望未来五年，69%受访央行认为黄金在全球储备中的占比会更高。值得注意的是，支持这一观点的发达经济体央行占比显著提升，从去年的38%升至今年的57%。

不过，发达经济体央行对美元在全球储备中的占比更为悲观，56%的发达经济体央行认为，美元在全球储备中的份额将下降，而去年这一比率为46%。

报告指出，国际货币体系的未来继续充满变数，各国央行对美元的持续霸主地位信心不足。面对这些趋势和不断变化的投资环境，央行的黄金需求可能会保持强劲。