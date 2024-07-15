美联储9月降息或成定局 金价有望重返历史高点

（新加坡综合电）更多数据反映美国经济走缓，美国联邦储备局9月份启动降息的概率升高。分析师预测，黄金价格可能在本周重返历史高点。

与此同时，在刚过去的周末，美国总统候选人特朗普在竞选集会上被枪击中右耳，市场观察者认为，事件也会带动黄金走高。ATFX Global Markets首席市场分析师泰达尔（Nick Twidale）认为，事件后，黄金本周会试探新高。

在过去五个交易日，黄金期货和现货价格涨0.96%和0.81%，报每安士2420.70美元和2411.43美元。

市场认为9月降息可能性为96％

美国通货膨胀率意外下降，促使金价上星期四（7月11日）反弹至5月22日以来的最高点。该数据反映通胀恢复下降的趋势，市场更加笃定美联储将启动降息。

根据CME FedWatch工具，市场目前认为9月降息的可能性为96%。

尽管上星期五（12日）发布的生产者物价指数比预期强劲，黄金涨势收敛，但金价还是守住2400美元的关键支撑位。一些分析师认为，这是金价盘整阶段即将结束的强烈信号。

Zaye Capital Markets首席投资官阿斯拉姆（Naeem Aslam）认为，9月降息已成定局。

阿斯拉姆说：“尽管这一周将公布一些重要经济报告，但分析师预计这些数据不会对市场预期产生实质影响，并将继续支撑黄金的新增长势头。”

德国商业银行（Commerzbank）贵金属分析师弗里奇（Carsten Fritsch）甚至预期，金价在这一周会回到历来的最高价位。

今年迄今 金价已涨17%

弗里奇在一份分析报告中说：“9月降息几乎是确定的，年底前还可能再降息一次。因此，黄金价格可能会在未来几天内，重返5月份创下的历史高点。”

本周，市场最关注的报告是6月份零售销售数据。经济师指出，消费进一步疲软将进一步加强美联储降息的市场预期。

尽管目前所有的目光都集中在美联储，但将于星期四（18日）宣布利率决策的欧洲央行也值得关注。市场预测，欧洲央行将维持利率不变。该行在6月份减息25个基点，为五年来首次。

欧洲央行减息，将削弱欧元兑美元的汇率，给黄金带来潜在的不利因素，但分析师认为，全球利率一致下降，将降低持有黄金的机会成本，反而有利黄金。

今年以来，尽管面临高利率和通胀高企等不利因素，金价已上涨17%，这部分归功于各地中央银行的强劲买盘、投资者的需求，以及在地缘政治风险加剧时，贵金属作为避险资产的吸引力。