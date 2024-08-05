金价继续受看好 分析：或再探2500美元价位

（新加坡综合讯）经济衰退的担忧使上星期五（8月2日）的金价涨势暂时受挫，但散户交易员和市场专家仍然普遍看涨本周金价。一些人认为金价有望再探每安士2500美元的水平，另一些人则持谨慎观望态度，认为进场机会还有很多，因此不宜急于此时进场。

由于美国减息预期高涨、经济数据比预期疲软，加上中东局势紧张导致避险需求上升，金价上周应声劲涨，但上星期五的经济衰退担忧引发趁高套利活动，导致金价“闪崩”回吐全天所有涨幅。

现货金价上星期五最终微跌0.12％至每安士2443.24美元，全周仍涨2.35％；期货金价上星期五回跌0.44％至每安士2469.80美元，全周仍涨1.73％。

美国上星期二（7月30日）出炉的制造业数据低于预期，随后美国联邦储备局主席鲍威尔于上星期三（31日）指出，如果美国经济按照预期发展，美联储最早可能在9月降息。这促使市场对9月减息预期大增，金价连续两天劲涨。

上星期五早上出炉的美国7月份非农就业数据显示，7月份新增就业岗位低于经济师的预期，失业率升至4.3％。这最终肯定了劳动市场的疲软，促使美国10年期公债收益率大跌至12月以来的最低水平，美元指数猛跌至3月以来的最低水平，金价则上涨至全周最高位。

但金价上星期五较后出现“闪崩”，一小时内败跌约2％，期货金价从2510美元以上猛泻至2460美元以下才回稳，现货金价更是从约2472美元猛泻至约2414美元才回稳。

“闪崩”未打击贸易商兴趣

信息服务商金拓（Kitco）报道指出，“闪崩”丝毫没有打击贸易商对黄金的兴趣。现货金价回稳后，其余时间保持在2430美元以上交易。

RJO期货公司（RJO Futures）高级商品经纪人哈贝科恩（Bob Haberkorn）上星期五说，黄金遭遇剧烈抛售的起因是美国就业报告疲软，导致人们担心经济衰退。其实金市的获利回吐是受股市大跌的影响。但作为避险资产，金价其实应该走高，可能再探2500美元水平。

金拓上星期五的调查显示，14名受访分析师中，79％看涨本周金价，只有7％或一人看跌，14％或两人看平。针对散户交易员的网上调查获得的191票当中，73％或140票看涨本周金价，15％或28票看跌，12％或23票看平。

AdrianDay资产管理公司总裁戴伊（Adrian Day）看涨金价，因为“在过去的几个降息周期，当美联储开始降息时，金价就会上涨”。

不只一名分析师认为，2500美元是金价的下一个心理目标。

Forexlive.com货币策略主管巴顿（Adam Button）认为，明智的做法可能是短期内保持观望。虽然他也认为下周金价可能走高，但他不喜欢这么急于进场。他说，黄金将有很多进场机会，“只是不是在8月，也许在10月”。