世界黄金协会：全球黄金需求次季创新高

受场外交易激增和全球央行持续购金推动，全球黄金需求在今年第二季同比增长4％至1258吨，创下有这项统计以来最强劲的第二季需求纪录。

根据世界黄金协会（World Gold Council）最新发布的《全球黄金需求趋势报告》，黄金价格今年第二季触及每安士2427美元（约3220新元）的历史新高，平均价格为每安士2338美元，同比上涨18％。

由于价格屡创新高，第二季全球黄金饰品需求同比下降了19％至391吨。不过，由于第一季度的强劲表现，今年上半年整体金饰需求仍保持韧性。

同时，全球黄金投资需求也保持了弹性。第二季投资需求小幅增长至254吨，但需求趋势不一。由于金币需求急剧下降，第二季金条和金币投资减少5％至261吨。从地区来看，亚洲零售投资表现强劲，而欧洲和北美部分市场因大量获利了结，净需求有所降低。

黄金价格高企主要得益于场外交易增加、央行持续购金以及挂牌基金（ETF）资金流出放缓。场外交易需求总量在第二季同比大涨53％，达到329吨。

第二季全球央行和官方机构的黄金储备增加了183吨，同比增长6％，较一季度增速有所放缓。世界黄金协会的年度调查显示，尽管经济和地缘政治环境复杂，全球官方黄金储备预计将在未来12个月继续增长。

全球黄金ETF在第二季小幅流出七吨。亚洲市场保持增长，欧洲基金在5月和6月扭转了4月的流出趋势，北美地区的流出势头也有所减缓。

受AI热潮推动 科技领域黄金需求增11%

科技领域的黄金需求在第二季度同比增长11％至81.1吨，主要受到人工智能（AI）热潮推动电子行业黄金需求增加的影响。

供给方面，第二季全球黄金供应量达1258吨，同比增长4％，为2012年以来的最高水平。其中，金矿产量为929吨，同比增长3％；回收金总量为335吨，同比增长4％。

世界黄金协会高级市场分析师斯切特（Louise Street）说：“随着美国联邦储备局即将降息，西方投资者对黄金的兴趣重燃，流入黄金ETF的资金增加。如果这一趋势在2024年下半年持续，可能会影响黄金需求。此外，印度下调金银进口关税将有助于提振黄金需求，因为此前高金价已经抑制了消费者购金欲望。虽然黄金前景面临逆风，但全球市场的变化仍可能推动需求增长。”