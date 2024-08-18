星巴克换首席执行官后股价飙涨 沃尔玛业绩超出预期

每周聚焦两只美股，帮助投资者掌握最新个股动向与市场信息。

星巴克（Starbucks Corporation）（代码：SBUX）

52周最高：107.66美元

52周最低：71.55美元

最后闭市价：94.81美元（0.53％）

新任首席执行官尼科尔（Brian Niccol）上任的新闻在8月13日发布之后，咖啡连锁巨头星巴克股票的价格在短短的四个交易日里飙升26％，扭转了原本走低的趋势。

星巴克也解雇了任职仅17个月的首席执行官拉纳拉辛汉（Laxman Narasimhan）。而原本在Chipotle任职的尼科尔，他的离职消息令投资者感到震惊，导致Chipotle的股价在本星期下跌超过5％。

曾成功让Chipotle扭亏为盈 尼科尔受投资者看重

尼科尔为什么这么被投资者看重呢？这要从他在Chipotle的日子说起了。尼科尔是在Chipotle业务仍受到大肠杆菌危机重创时加入的。自2018年3月掌管Chipotle以来，尼科尔不但让Chipotle成功扭亏为盈，而且在六年后的今天，Chipotle的股价更是上涨了约800％，令许多Chipotle的股东刮目相看。

咖啡连锁巨头星巴克股票的价格在过去短短的四个交易日里飙升26％，扭转了原本走低的趋势。（路透社）

从星巴克这几天的股价走势来看，星巴克的股东们显然希望尼科尔也能够为业绩不佳的咖啡连锁店业务，施展同样的“魔法”。

为了吸引尼科尔加入，星巴克甚至大手笔给出总值超过1亿美元的现金和股票为酬劳。这是刚刚被罢免的拉纳拉辛汉薪金配套的四倍。

根据8月14日提交给监管机构的文件，如果全额支付，这个薪金配套将让尼科尔成为美国薪酬最高的首席执行官之一。如果他能够达到星巴克为他设定的业绩目标，他的薪金总额将是1亿1300万美元。

尼科尔将在9月正式加入星巴克。尼科尔在开始的阶段会先获得1000万美元的现金酬劳。然后他会分阶段获得价值7500万美元的星巴克股票津贴（Equity Grant），以补偿他因加入星巴克在Chipotle“损失”的奖金和股票。尼科尔去年在Chipotle的总薪酬是2250万美元。而他在Chipotle未拿到的额外奖励金总额则超过8200万美元。

在星巴克，尼科尔每年将获得160万美元的薪金，外加总值约360万美元的“业务目标现金奖励”。这个现金奖励的数额将取决于星巴克的业务表现。除此之外，如果尼科尔达到星巴克定下的年度目标，他还可以另外获得价值2300万美元的长期股票津贴。这个津贴将分多年支付。

不过，最让许多市场人士津津乐道的是，星巴克的薪酬配套还附带了一项不寻常的福利。那就是尼科尔无须搬到星巴克在西雅图的总部办公。相反，星巴克将在尼科尔居住的加利福尼亚州纽波特海滩，建立一个配有一名助理的“小型远程办公室”。尼科尔可真是充分把远程办公概念发挥得淋漓尽致。

沃尔玛高管们考虑到2024年大选、中东动荡等不确定性因素，可能影响消费者情绪，所以决定不调高下半年业绩预测。（路透社）

沃尔玛（Walmart Inc）（代码：WMT）

52周最高：74.44美元

52周最低：49.85美元

最后闭市价：73.45美元（0.65％）

因为实体店面和网站都吸引到更多客户，全球最大零售商沃尔玛集团在8月15日决定上调对全年业绩的预测。再加上它宣布的最新季度营业额和盈利双双超越市场分析师预测，带动该集团股价即刻在当天起了约7％。

根据沃尔玛截至今年7月底的第二财季业绩报告，该集团的季度营业额从去年同期的1616亿3000万美元，增加近5％至1693亿4000万美元。不过，沃尔玛的集团净利是45亿美元，即每股盈利0.56美元，比去年同期的78亿9000万美元，即每股盈利0.97美元少。在剔除特殊项目后，沃尔玛调整后的每股盈利是0.67美元。

但与市场分析公司LSEG之前收集到的分析师平均预测，即营业额1686亿3000万美元和每股盈利0.65美元相比，沃尔玛的业绩表现则超出市场预期。

至于当前季度的业绩，沃尔玛高管们预计，目前全年营业额将取得3.75％至4.75％的增长，调整后每股盈利预料会在2.35美元至2.43美元的区域。

这次的预测数字，比该集团高管们之前预计的营业额增长3％至4％，以及调整后每股盈利2.23美元至2.37美元，还要出色。

尽管沃尔玛高管调高了全年业绩预测，但他们认为第三季调整后每股盈利只有0.51美元至0.52美元，比分析师预期的0.54美元低。市场分析师预计，今年调整后每股盈利是2.43美元，这是沃尔玛高管们预测的最高点。

对此，沃尔玛首席财务官雷尼（John David Rainey）表示集团业务前景乐观。这已经反映在今年上半年的业绩。至于沃尔玛为什么决定不调高对下半年业绩的预期，这主要是因为考虑到2024年大选、中东动荡等不确定性因素可能影响消费者情绪。

雷尼说，在这种多变的环境下，对前景持谨慎态度是负责任、谨慎的做法。但他们预计经济不会出现衰退。