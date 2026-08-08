国际金价星期五（8月7日）劲涨逾2%至七周最高水平。此前，美国7月份非农就业人数意外下降，令加息预期落空，这使金价录得七个月以来表现最好的一周，全周大涨超过7%。分析师多数看涨下周金价，但关注美国将出炉的通货膨胀数据，且有人警惕可能出现获利卖出压力。

现货金价星期五上扬2.4%至每安士约4342美元（约5550新元），是6月中以来最高，全周涨幅超过7%，这是1月19日以来涨幅最大的一周。美国12月交割黄金期货价格星期五上涨2.3%至每安士4399.70美元，是6月初以来最高。

美国劳工部劳工统计局表明，美国7月份非农就业人数减少2万3000人。路透社调查的经济师此前预测，7月份非农就业人数将增加8万人。这显示美国劳动力市场比之前预期的更疲软。

路透社引述High Ridge Futures金属交易主管梅吉尔（David Meger）指出：“低于预期的就业数据表明，美国联邦储备局在下次会议上加息的可能性较小。”

梅吉尔指出，能源价格从高处下跌和美国加息可能性降低，预示着美元走软和金价走强。伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据显示，利率期货市场目前已将美联储9月份收紧货币政策的概率，从就业报告发布前的57%下调至43.9%。美联储下月维持利率不变的概率，也从数据发布前的43.2%升至56.1%。

瑞士银行（UBS）在星期五发布的一份报告中指出，预计金价将在2027年上半年攀升至每安士5000美元。

中东冲突导致能源价格飙升，加剧通胀压力，并增加利率长期维持高位的可能性。自2月底中东冲突爆发至7月底的五个月间，美元指数上涨2.4%。金价在这期间受压，下跌超过五分之一。因此，金价过去一周的大涨，虽然可被视为触底回弹，但也与中东局势缓和有一定的关系，因此市场继续警惕地缘政治接下来的影响。

金拓新闻（Kitco News）报道指出，随着强劲的上涨势头推动金价走出两个月的盘整区间，市场情绪开始升温。而且，根据最新的金拓新闻每周黄金调查，华尔街分析师和普通投资者普遍看涨的情绪表明，下周金价可能上涨。

每周黄金调查显示 市场情绪普遍看涨

19名分析师参与这项每周黄金调查，结果显示市场情绪普遍看涨。多达16名分析师（占84%）预计金价将上涨，两名分析师（占11%）看跌，仅有一名分析师（占5%）看平。另外，参与在线调查的241人当中，多达166人（占68.9%）看涨下周金价，37人（占15.4%）看跌，38人（占15.8%）看平。

金拓报道Barchart.com高级市场分析师纽瑟姆（Darin Newsom）透露，他看好下周金价；但他补充说，由于下周的通胀数据可能构成威胁，金价涨幅可能有限。

尽管金价远高于4000美元的关键支撑位，但他表明，金价仍被限于4500美元下方的较大区间内波动。

市场将关注下星期二（11日）公布的美国消费价格指数。持续的通胀压力可能迫使美联储维持紧缩政策。纽瑟姆透露，在通胀担忧转化为经济不确定性之前，金价可能继续受到抑制。

他指出，基本需求（中央银行吸购）和不断增长的投资者兴趣（投资需求）必须齐头并进，才能推动金价突破每安士4500美元关口。

一些分析师警惕过去一周超过7%的涨幅，可能引发获利了结的卖出活动。此外，金融服务交易商MKS PAMP金属策略主管希尔斯（Nicky Shiels）还说：“下周的消费价格指数必须明显低于预测，才能支持美联储今年继续维持利率不变的预期，这将为金价冲击4500美元提供保障。”