全球股市延续涨势，投资者重新押注人工智能（AI）相关股票。与此同时，伊朗拒绝与美国谈判，霍尔木兹海峡重开仍无进展，油价连续第四个交易日上涨。

彭博社报道，截至星期一（8月10日）亚洲交易时段，MSCI全球指数上涨0.1%，过去八个交易日中第七次走高，距离历史高位不远。

MSCI亚太指数则上涨0.6%，延续上星期五（7日）美国股市的涨势。美国就业数据疲弱，降低市场对美国联邦储备局近期加息的担忧，带动标普500指数上星期五创下历史新高。

亚洲晶片股成为市场焦点，台积电和SK海力士股价走高，区域晶片股指数上涨超过1.5%。新加坡股市因国庆日公共假期星期一休市。

油市方面，布伦特原油星期一上涨1%，报每桶84.40美元，过去三个交易日累计上涨超过5%。美国西得州中质原油则上涨0.8%，报每桶78.80美元。

油价上涨主要受到中东局势影响。伊朗拒绝与美国展开谈判，而重开霍尔木兹海峡的努力仍未取得进展。

不过，市场人士认为，油价持续上涨的空间可能有限。彭博分析师克兰菲尔德（Mark Cranfield）指出，尽管霍尔木兹海峡重开进展停滞推动油价上涨，交易员仍对涨势能否持续持怀疑态度。

市场焦点也转向本周公布的美国消费者价格指数（CPI）。美国上星期公布的就业数据弱于预期，7月就业人数意外减少，之前两个月的招聘数据也向下修订，显示劳动力市场转弱。

根据彭博汇总的掉期数据，交易员目前预计美联储在9月会议加息的概率约为43%，低于一周前的64%。受就业数据影响，美国两年期国债收益率上星期五一度下跌九个基点，创5月以来最大单周跌幅；星期一则回升两个基点至4.21%。

黄金上周创下今年1月以来最大单周涨幅

油价走高之际，黄金在上星期大涨7.3%后回落0.4%，每安士约4325美元。黄金上星期创下今年1月以来最大单周涨幅。

汇市方面，日元兑美元走弱至约158.20，成为本月表现最差的G10货币。市场认为，日本早前干预汇市带来的提振作用正在消退，交易员因此继续关注日本政府是否会采取进一步行动。

投资者对科技股的兴趣重新升温。三菱日联摩根士丹利资深投资策略师大西公平（Kohei Onishi，译音）认为，美国就业数据缓解市场对加息的担忧，促使投资者重新增持科技股。

科技股此前经历数周波动，投资者一度担心高估值以及AI领域的大规模投资，能否带来足够回报。分析师认为，近期就业数据降低加息风险后，市场重新关注AI和科技股的增长潜力。