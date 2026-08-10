印度尼西亚股市基准指数距离进入牛市仅一步之遥。经济数据表现稳健、政府收紧财政政策，以及市场对印尼股市可能被降级的担忧缓解，带动投资者重新回流。

彭博社报道，雅加达综合指数星期一（8月10日）一度上涨0.8%，较6月初低点累计上涨近20%，再次接近牛市门槛。

投资者逐步恢复信心，主要受到一系列利好消息推动。印尼经济数据好过预期，加上总统普拉博沃计划缩减免费餐食计划，缓解市场对政府财政可能失控的担忧。

此外，MSCI在6月决定推迟检讨印尼股市是否降级，标普全球评级（S&P Global Ratings）确认印尼主权评级，也有助于稳定市场情绪。

BCA证券研究主管贝纳斯（Christopher Andre Benas）说，市场可能已经消化大部分坏消息，第二季国内生产总值（GDP）表现“不差”，企业盈利也好过预期。印尼盾走强，以及市场预期美国联邦储备局利率可能已接近峰值，也进一步支持投资情绪。

尽管近期反弹，雅加达综合指数今年以来仍下跌约25%，是全球主要股市基准指数中表现最差的市场。

分析人士指出，近期涨势很大程度上也受到印尼政府提振市场信心的措施推动。印尼央行在5月和6月累计加息100个基点，并推出一系列措施吸引资金流入和支持印尼盾。

同时，当局也加快资本市场改革及加强财政纪律，包括提高上市公司公众持股量最低比率，委任资深资本市场人士亨德里克（Jeffrey Hendrik）担任印尼证券交易所总裁。

经济数据改善也缓解投资者忧虑。印尼经济季度增长好过预期，通胀降温。印尼财政部长也说，政府计划推出更多刺激措施，以减轻厄尔尼诺干旱的影响，并增加经济流动性。

不过，印尼股市反弹能否持续仍有待观察。目前股市距离高峰仍低约30%，印尼盾则是亚洲表现最差的货币之一。