投资者趁低吸纳，以及更多资金流入中国黄金交易所挂牌基金（ETF），促使黄金价格创两个月来新高，在每安士4400美元（约5630新元）以上交易。

黄金价格在前两个交易日涨了3.6%之后，星期二（8月11日）技术性买盘受到金属价格突破100天移动平均线的刺激，再继续攀升，这显示了投资者近几个星期再次趁低吸纳。

Vantage Markets澳大利亚高级市场分析师陈希碧（音译，Hebe Chen）说：“自3月份以来一直处于下跌趋势的黄金价格，现在开始摆脱这种局面。更重要的是，黄金价格能够随着油价上涨和美元走强而上涨，这表明投资者开始用不同的视角来看待黄金价格。”

过去几个星期，在各国中央银行加大购买金力度的推动下，投资者对贵金属的需求重新燃起，黄金价格已突破每安士4000美元的关键支撑位。然而，尽管价格近期增长，它还是比美伊爆发冲突前低了17%。

投资者当前关注的是美国时间星期三（8月12日）即将出炉的通胀数据，如果美国联邦储备局决定加息就会对黄金不利，因为黄金是不产生利息的投资工具。

根据彭博社对经济师的调查结果显示，美国消费者物价指数继6月下跌0.4%之后，在7月将有中位数0.1%的涨幅。上星期五公布的疲弱就业数据，小幅的价格增长有助美联储消除部分通胀担忧。

克利夫兰联储主席哈马克（Beth Hammack）说，需要多次加息才能把通胀率降到2%的目标。哈马克是上个月反对维持利率不变的三位美联储官员之一。

截至新加坡时间星期二早上10时08分，黄金价格报一安士4425.31美元，涨了1.94%，白银价格涨3.91%，在一安士66.15美元价位交易。