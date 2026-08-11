人工智能公司Anthropic据报与加密货币矿商Riot Platforms达成一项91亿美元（约116亿新元）的数据中心容量交易，以满足旗下Claude用户对算力的需求。

彭博社星期二（8月11日）引述匿名知情人士报道，Riot早前宣布与一家“领先的前沿人工智能（AI）公司”签署20年协议，从得克萨斯州Rockdale园区提供191兆瓦（MW）的算力，相当于逾14万户家庭用电量。据悉，这家AI公司就是Anthropic。

Riot表示，协议有效期至2048年6月，预计可带来91亿美元收入。协议还包括两次延长五年的续约选择权，总销售额最高可达161亿美元。消息公布后，Riot在纳斯达克股价盘后交易中一度大涨25%。

对知情人士称合作方为Anthropic的消息，Riot拒绝置评，Anthropic也未回应彭博的置评请求。

Anthropic近几个月与多家AI云计算供应商签署协议。

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上周，Anthropic与成立仅数月的基础设施起步公司Volta Infra Holdings签署100亿美元的算力购买订单；今年5月，公司同意向SpaceX购买近450亿美元的算力资源。

Riot原本是一家名为Bioptix的生物技术诊断设备制造商，后来转型比特币挖矿。随着AI热潮推高数据中心需求，Riot进军云计算业务。公司在1月还与晶片制造商AMD达成扩展数据中心租赁并扩建算力设施的协议。