上星期五，新兴市场资产走俏，美国经济数据疲软使到利率前景有转变，加上对人工智能（AI）的看涨情绪高，推动股市创下近两个月来最佳单周表现，并带动货币指数创下自2024年以来最长连涨纪录。

MSCI新兴市场股票指数上星期五（8月14日）起了0.3%，使到全周的涨幅达2.6%，是6月中以来的最大涨幅，而大部分出现在亚洲交易时间段。

此外，发展中国家的货币指数也上扬了0.2%，达到新的高点，创下连续七个星期上涨的纪录，也是2024年9月来最佳连涨纪录。多数新兴市场货币兑美元都上涨，罗马尼亚列伊、新台币、匈牙利福林和波兰兹罗提涨幅尤其明显。韩元也在三天来取得首次的升值。

根据彭博社上星期天（16日）的报道，随着投资者降低对美国收紧货币政策的预期，他们重新押注人工智能领域，该领域今年已推动股市创下历史新高，但也加剧了市场波动。以科技股为主的韩国综合股价指数（KOSPI）再次领涨，人工智能巨头三星电子和SK海力士股价都上涨。

一系列疲软的美国经济数据，包括7月份零售销售额创一年多来最大跌幅，推动了美股上涨，也进一步印证了作为全球最大经济体的美国，经济增长和通货膨胀有放缓的迹象。

这些数据令美元承压，因为投资者认为美国联邦储备局进一步收紧货币政策的空间有限。



在信贷市场方面，厄瓜多尔债券在标普全球评级（S&P Global Ratings）上调该国债务评级后，成为新兴市场中涨幅最大的品种之一；印度尼西亚债券的表现也相当亮眼。



不过，中东局势依然备受关注，因为美国威胁要对伊朗实施新的经济制裁，这给和平协议的前景蒙上了阴影。美国财政部长贝森特星期四表明，美国将很快宣布针对伊朗的史无前例的经济措施；此举旨在加大特朗普政府的施压力度，试图迫使德黑兰在长达近六个月的冲突后屈服。