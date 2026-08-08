（纽约综合电）美国联邦储备局9月加息预期持续降温，黄金市场在8月中旬迎来强劲的复苏行情。上星期黄金一度触及两个多月以来的最高水平，延续上星期的涨幅。

展望本星期黄金走势，分析师大多看好金价将继续攀升。

现货黄金价格上星期上演一出“冲高、回落、再反弹”的行情走势。开始时，现货黄金上星期一（8月10日）开盘报每安士4342.50美元，随后稳步走高。

上星期三（12日），由于美国公布的7月消费者物价指数（CPI）数据基本符合预期，极大缓解市场对美联储9月再度加息的担忧。金价借势飙升，并在上星期四（13日）触及每安士4450.23美元的两个多月高点。

然而，投资者高位获利和通胀保护需求的减弱，使得金价在上星期四晚些时候遭遇重挫。

特别是中东局势的持续不确定因素，推动油价上涨，加之美债收益率攀升，金价上星期五（14日）早盘创下每安士4311.22美元的周内低点。

不过，这一跌势转瞬即逝。在美国零售销售数据意外下降0.6%后，市场加强美联储在9月维持利率不变的预期，金价随后强劲反弹。

总结一周黄金走势，黄金收报每安士4376.82美元，一周累计上涨0.84%，最高上探每安士4450.23美元，最低下探每安士4311.22美元。

黄金是对抗货币贬值避风港

市场人士认为，本轮黄金反弹上扬的主要原因是数据显示通胀压力进一步缓和，令市场对美联储加息的预期有所降温。

资产策略国际公司（Asset Strategies International）总裁兼首席运营官切坎（Rich Checkan）说，消费者物价指数上涨速度放慢，结合之前的就业岗位净流失和失业金申领人数的上升，让投资者坚信美联储加息周期已近尾声。

他说：“金价从每安士4000美元附近的盘整底部强劲反弹，接下来金价明显会走高。”

Adrian Day资产管理公司总裁阿德里安·戴（Adrian Day）认为，金价下来有所上涨，但涨幅有限。

他说：“一方面是加息预期，另一方面是美国财政状况趋弱，这两者之间的持续博弈使得金价维持在一定波动区间内，下行方面有非常坚实支撑。话虽如此，金价目前尚未出现大幅上涨的势头。”

Forexlive货币策略主管巴顿（Adam Button）更指出，美国政府当前似乎正在有意默许美元走弱，在美债高企的背景下，黄金将是对抗货币贬值的终极避风港。

12月黄金期货合约似乎正进入短期下跌态势

根据Kitco的最新周度调查，参与调查的10名分析师中，九人预计本周金价将继续攀升，仅一人预测下跌，无人看平。

Barchart.com高级市场分析师纽瑟姆（Darin Newsom）是预测黄金本周走低的分析师。

他说，从基本面来看，黄金市场没有任何变化。央行继续提供支撑，而投资资金则时涨时落。

不过，从技术角度来看，12月黄金期货合约似乎正处于短期下跌的态势。“如果真是这样，下周黄金可能会出现抛售。”

本星期，黄金市场将迎来多项重磅数据，包括星期三（19日）公布的美联储7月货币政策会议纪要。由于上次会议上有三名委员投下反对票，市场预料会深度解读会议纪要关于决策者对通胀、经济增长，以及未来利率路径的讨论。