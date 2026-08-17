在投资人争论美联储是否加息以及何时加息之际，全球市场对进一步紧缩的预期正在升高，这对债市来说是一个坏消息。

彭博社报道，交易员预计，未来一年日本、加拿大、欧元区和英国的借贷成本升幅将快于美国。在彭博追踪的32个利率交换市场中，三分之二已反映加息预期，其中韩国居首，市场定价的升幅已超过100个基点。

这标志着近年来由美联储主导的利率周期出现转变。这次，各国央行面临多重压力交织：包括伊朗战争导致油价上涨、政府支出大幅增加、AI投资热潮带来的强劲增长动能。经济合作与发展组织（OECD）成员国的通货膨胀最近升至两年来的最高水平。

这给投资人带来了一种令人不安的前景：情势恶化时，债券原本应该发挥缓冲投资组合的作用；例如，AI驱动的股市涨势出现逆转，或另一场贸易战冲击经济增长。但如果美国以外的央行被迫更积极地收紧政策，这些债券反而可能加重损失，动摇传统资产配置中一项最根本的多元化原则。

富达国际投资组合经理埃夫斯塔索普洛斯（George Efstathopoulos）说，从分散风险的角度来看，它已经起不了作用。这家公司管理超过1.1万亿美元（约1.4万亿新元）资产。他几乎没有持有政府债券，只持有部分美国抗通胀债券（TIPS）和巴西债券。

他补充说，在一个地缘政治局势更加复杂、能源依赖程度更高、通胀顽固，加上大规模财政刺激的世界里，通胀更难消退。

彭博汇编的数据显示，交易员目前预期未来一年七个主要市场合计将加息约400个基点。如果市场判断正确，其影响可能不只波及债券，也可能拖累高估值股票，因为利率上升会降低未来获利的现值、收紧金融状况，并扰乱外汇交易。