美国经济显疲态，市场几乎排除美国今年会加息的可能，债券投资者因此为美国明年减息的可能调整布局，目前期权市场的押注，旨在对冲最早2027年年中降息的风险。

美国联邦储备局维持利率不变，将致使通货膨胀率处于目标水平之上更长时间，美债长期债券收益率升至多年高位，而鸽派押注与国债市场的走势相悖。因此与美联储政策路径密切相关的期权交易员，反而将注意力集中在美国经济疲软的迹象上，这些迹象可能促使美联储政策逆转。

彭博社报道，美国上星期公布的7月份通胀和消费者需求放缓，市场对9月议息会议加息的预期降低，致使债券期权市场变活跃起来。期权交易员开始建仓，押注未来几个月，掉期市场计入的加息幅度将被削弱。部分期权交易甚至开始对冲最早明年年中出现降息的风险。

康建资本（Constitution Capital）利率交易部门主管杰夫·舒（Jeff Schuh）表示交易员对加息的担忧有所减少，并指出近期押注加息的仓位在被平仓。“我们看到许多9月和12月看跌期权的卖方放弃原有押注并且平仓。”

过去一个星期，市场上最引人注目的交易包括，买入押注美联储在下次政策会议上按兵不动的9月期权，以及买入2027年3月和6月到期的看涨期权，若市场定价转向降息预期，这些期权将受益。

除了疲软的通胀数据外，投资者也还在消化非农就业数据。美国经济7月意外减少2万3000个就业岗位。随后公布的数据显示，美国7月零售销售额创下超过一年来最大降幅，同时消费者信心也走弱。

舒表示，过去一星期，市场对9月加息的预期概率，从两星期前的68%骤降一半，这“充分说明市场对疲软的非农数据和CPI数据的看法”。