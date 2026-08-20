中美人工智能（AI）企业上市潮仍在进行中，中国今年已有智谱华章和MiniMax等AI公司上市，其中智谱股价迄今已涨超700%，但美国两家主要AI模型商都尚未确定上市日期。

这是否意味着中国AI公司已在首次公开售股（IPO）方面跑得更前？瑞士百达财富管理（Pictet Wealth Management）认为，这波AI上市潮尚未结束，目前还无法定论，须待其他中美AI公司陆续上市后，再观察市场表现。

瑞士百达财富管理亚洲首席投资官郑汪清星期三（8月19日）在媒体分享会上回答《联合早报》提问时说，美国AI模型商OpenAI与Anthropic预计将陆续启动IPO，中国的深度求索（DeepSeek）与月之暗面也可能明年第一季度前上市，“到时候再看情况如何”。

郑汪清进一步说，相比美国AI模型商，中国AI公司在技术层面可能仍受限于难以获得先进晶片，但在应用层面表现较优。他说：“他们能以相当于美国模型10%到50%的训练成本，就达到差不多的性能，效率非常高。”

他认为，除了价格更低之外，因为中国模型多数为开源，许多企业和工厂可以直接部署调整，使它们更符合自身需求，也进一步助推中国AI公司在应用层面上走得更快。

展望全球市场走势，瑞士百达财富管理认为，亚洲新兴市场正受益于AI资本支出上行周期，尤其是在半导体板块。

郑汪清指出，随着AI需求攀升，存储晶片价格大涨，而相关产能高度集中于韩国、台湾、中国大陆和新加坡，可能也包括马来西亚和泰国。因此，韩国和台湾股市今年在半导体板块带动下表现强劲，几乎撑起了整个亚洲新兴市场。相比之下，中国大陆股市表现相对逊色，“与几年前的情况已完全不同”。

值得一提的是，随着全球AI资本支出规模接近1万亿美元（约1.28万亿新元），资产管理公司荷宝（Robeco）的分析指出，这可能将推动更多长期债券进入市场，而一些高信用评级的借款人或能以更具吸引力的利差，吸引到部分投资者从美国国债转向这类资产。

至于新加坡股市，郑汪清回复《联合早报》提问时说，由于AI资本支出主要利好硬件股，而海峡时报指数是以银行股为主，因此不会直接从AI资本支出中受益，但也能通过经济增长拉动贷款需求，令银行股乃至海指间接获益。

瑞士百达财富管理宏观研究及策略主管杜泽飞（Frederik Ducrozet）还认为，AI资本支出可能会在短期内导致通胀升温，并通过硬件涨价引发“科技通胀”（Techflation）；美国核心个人消费支出（PCE）价格指数或会因AI上行0.3个百分点。

他也预计，长期而言，AI仍能够通过提升生产效率来带动经济增长，进而降低通胀压力，“但这一转变会相当缓慢，可能是在AI部署阶段后再过五年到10年时间”。