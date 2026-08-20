已低迷多日的比特币突然强势反弹，星期四（8月20日）一度飙涨近8%，更触发2021年以来规模最大的空头平仓潮。

CoinMarketCap的数据显示，比特币星期四一路上升，到下午4时后重回7万美元水平，截至傍晚5时57分左右已上涨11.31%，高达7万1628.42美元（约9万1008.92新元）。

比特币今年年初以来一路走低，在6月初失守7万美元后，便长期在6万美元区间内震荡。

据彭博新闻报道，美国总统特朗普在白宫会见了Coinbase等多家加密货币企业高管，进一步增强了市场信心，市场对美国当局或继续支持数码资产发展的前景，抱以乐观预期。

随着交易员重回市场，比特币价格强势回弹，Coinglass的数据显示一度有超过10亿美元规模的比特币空头头寸被平仓，或是2021年以来最大的空头平仓潮。更广泛加密货币范围下，则有27亿美元的空头头寸被迫平仓。

IG的首席技术分析师鲁道夫（Axel Rudolph）认为，此轮比特币空头回补引发的涨至7万美元以上的情形，表明市场正在重拾信心。但这波上涨还面临着能否保持势头并挑战7万5000美元区间的关键考验。