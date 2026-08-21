美元走软带动黄金价格回涨，金价回升至每安士4550美元（约5778新元）以上，创三个月以来的新高，过去一个月累计上涨超过10%。

30年期美国国债市场收益率星期二（8月18日）在盘中创下5.34%的20年新高，推高房屋、汽车和企业等一系列贷款利率。市场压力迫使美国财长贝森特在隔天宣布，扩大长期国债回购的规模。

受长期国债回购规模扩大的影响，美元走低，带动金价上涨。截至新加坡时间星期五（21日）下午2时40分，黄金价格报每安士4561.27美元，涨了0.94%。

华侨银行财富咨询部总经理哲安卜在一份报告中指出，美国采取的措施推动长期美国国债收益率走低，促使美元走弱，进而消除黄金面临的这两个主要阻力。

哲安卜说：“要让黄金持续上涨，关键在于美国国债收益率能否维持跌势，以及黄金的投资需求能否继续回升。”

他指出，黄金面对的短期风险包括美国联邦储备局主席沃什（Kevin Warsh）下周在杰克逊霍尔研讨会上可能释放比预期更鹰派的信号。这或推动实际收益率和美元重新走高，从而给金价带来压力。