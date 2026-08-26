软银集团据报正与投资银行洽谈发行规模介于100亿至200亿美元（约127亿至254亿新元）的债券，以部分偿还今年早些时候为投资美国人工智能公司OpenAI取得的400亿美元过渡贷款，并为其他人工智能投资筹资。

彭博社报道，据知情人士透露，这项债券发行最早可能在9月进行，发债货币可能包括美元和欧元。不过，相关讨论仍在进行，发行规模和其他细节都有可能调整。

软银发言人以电邮回复彭博社询问时说：“我们正在考虑各种再融资过渡贷款的方案，但包括各项方案的金额在内，目前尚未作出任何决定。”

软银由亿万富豪孙正义创办并领导，公司计划截至10月向OpenAI投资近650亿美元，部分资金来自贷款。若此次债券发行达到目标上限，将成为今年亚洲企业规模最大的单笔债券发行。

消息传出后，软银一笔票面利率8.5%的美元债券价格下跌2.3美分，至约98美分，料创4月发行以来最大单日跌幅。与此同时，用于对冲软银债务违约风险的信用违约掉期（CDS）利差扩大10.7个基点，是一个多月来最大升幅。

软银此次发债也凸显企业为加码人工智能投资而筹资的趋势。随着人工智能基础设施建设需求激增，企业纷纷通过债券市场融资，同时市场也越来越关注相关投资的信用风险，以及巨额投入最终能否带来足够回报。

彭博汇编数据显示，美国科技企业今年以来通过债券市场，已为数据中心等人工智能基础设施及其他AI投资筹集超过4100亿美元。

知情人士说，软银也在考虑首次发行“144A”债券，这可向美国机构投资者出售，有助于软银扩大融资来源，并可能提高市场需求。

彭博行业研究指出，如此大规模的离岸债券发行，将显著缩小软银可能超过200亿美元的资金缺口，但由于发行规模庞大，公司可能需要提供较高收益率来吸引投资者。

软银今年4月已发行总值36亿美元的美元和欧元债券，其中一笔10年期美元债券票面利率达8.5%，创下公司纪录。

除了海外融资，软银也计划在日本国内筹资。公司预计下月初发行总额达1万亿日元（约63亿美元）的零售债券，规模创公司纪录。软银近期也取得一笔100亿美元贷款，以所持OpenAI股份作抵押，有关贷款设有契约条款，在特定情况下可能要求软银补充现金或提前偿还贷款。