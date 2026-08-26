老虎证券（Tiger Brokers）2026年第二季营收达到1亿8230万美元（约2亿3253万新元）的历史新高，同比增长31.4%。

在美国纳斯达克交易所上市的老虎证券母公司UP Fintech Holding星期三（8月26日）发布最新业绩时指出，老虎证券在第二季新增3万2600名客户，使客户资金账户总数同比增加10.3%至130万个。

全球零售客户的净资产流入超过15亿美元，推动老虎证券客户总资产同比增长16.7%，达到607亿美元。

新加坡市场表现继续保持强劲，总交易量和订单量都达到历史最高水平，同比分别增长92%和46%。

此外，活跃交易账户数量连续十个季度实现增长。从资产类别来看，美国股票交易量环比增长114%，美国期权交易则同比增长69%。

公司也透露，与新加坡持牌机构合作推出的Tiger BOSS借记卡，持续受到市场欢迎。第二季的消费额同比增长37%，持卡人总数也增长22%。

老虎证券创办人兼首席执行官巫天华说：“我们以全球市场为重点的增长战略在第二季持续取得进展，各个海外市场的客户资产均较上一季增加。”

他指出，香港客户资产环比增长近30%，澳大利亚和新西兰增长超过三成，美国客户资产的增幅近50%，反映全球客户持续信赖公司提供的产品和服务。

截至美股星期二（25日）闭市，老虎证券股价报5.46美元，上涨5.1%。