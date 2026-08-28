在美国联邦储备局主席沃什（Kevin Warsh）即将发表讲话前，市场避险及观望情绪浓厚，导致金价从本周早些时候创下的三个多月高位，小幅回落。

截至星期五（8月28日）近中午12时，现货黄金下跌0.38%，报每安士4580美元。此前，受美国财政部出台长期美债支持措施的影响，金价本周曾一度飙升至三个多月来的最高点。

美国黄金期货（COMEX）同样走低0.64%，报每安士4634美元。

根据路透社报道，本周四，齐聚杰克逊霍尔的各国央行官员纷纷对美国的通胀现状表达了担忧。此前一天发布的数据显示，美国7月个人消费支出（PCE）物价指数在截至7月的12个月中，同比上涨3.7%，依然显著高于美联储2%的目标。

StoneX高级分析师辛普森（Matt Simpson）说：“目前来看，沃什倾向于鹰派立场的理由，显然比不偏鹰派的理由更充分。这可能会在短期内导致金价从本轮周期的阶段性高点进一步回落。”

沃什将于星期五晚上在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。这是他就任美联储掌门以来的杰克逊霍尔首秀，各国央行行长通常会利用这场年度经济研讨会为市场设定货币政策预期，因此他的讲话备受市场关注。

根据芝商所（CME）的“美联储观察（FedWatch）”工具，交易员目前预计美联储在9月份加息的概率为33.9%，而到12月份加息的概率则高达74%。

尽管黄金通常被用作对抗通胀的对冲工具，但在高利率环境下，由于黄金不产生利息，其吸引力往往会受到削弱。